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شعار العقاب في الهوية البصرية الجديدة لسوريا يثير تفاعلا واسعا وسامر المصري يعلق
شعار العقاب في الهوية البصرية الجديدة لسوريا يثير تفاعلا واسعا وسامر المصري يعلق
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شعار العقاب في الهوية البصرية الجديدة لسوريا يثير تفاعلا واسعا وسامر المصري يعلق

فن

2025-07-04 | 05:21
شعار العقاب في الهوية البصرية الجديدة لسوريا يثير تفاعلا واسعا وسامر المصري يعلق
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Aljadeed
شعار العقاب في الهوية البصرية الجديدة لسوريا يثير تفاعلا واسعا وسامر المصري يعلق

أطلقت الحكومة السورية، مساء أمس الخميس، الهوية البصرية الجديدة لسورية خلال حفل في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع، ووسط احتفالات شعبية في الساحات العامة في عدة محافظات.

 
وأثار الشعار الجديد للدولة وما ظهر فيها من رموز ودلالات ومعاني في كل زاوية من زوايا الشعار تفاعلا واسعا وتكهنات من قبل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للتفسير الرسمي المنشور على وكالة الأنباء السورية "سانا"، وفيما خص رمز العقاب، ففي التاريخ الإسلامي، كان العقاب لفظاً حاضراً في فتح الصحابي الجليل خالد بن الوليد للشام، في معركة “ثنية العقاب”، وفي تاريخ سوريا الحديث، كان “العقاب الذهبي السوري” امتداداً لما خطّه الآباء المؤسسون سنة 1945، والذي جسّده المصمم والفنان التشكيلي السوري خالد العسلي، ليكون شعاراً للجمهورية العربية السورية.
وفيما يتعلق بما تغير بين العقاب القديم والجديد، ذكرت الوكالة: "مثّلت ثورة عام 2011 أول انخراط جمعي حقيقي للشعب السوري بالسياسة منذ خمسة عقود، دفع ثمنها ملايين الشهداء، والمهجرين، والمعتقلين، والجرحى، على مدى أربعة عشر عاماً، وتكسر القيد الذي حال بينهم وبين حريتهم وسيادة قرارهم السياسي، بوصفهم مواطنين وأصحاب أرض وتاريخ عظيم، وكان من اللازم إعادة تعريف علاقة الدولة بالشعب بطريقة جديدة، عبّر عنها السيد الرئيس أحمد الشرع بقوله: ’حكومة منبثقة من الشعب وخادمة له‘".
وذكرت الوكالة أن "التصميم الجديد أنهى الصهر القسري بين الدولة والشعب، وأعاد ترتيب علاقتهما بما يتماشى مع ظروف الحاضر وأماني المستقبل، تحررت النجوم الثلاث التي تختصر العلم شكلا، والشعب مضمونا، وأخذت موقعاً يعلو العقاب، الذي يختصر الدولة، بعد تحريره من صفته القتالية الترس".
وتابعت: "ينسدل ذيل العقاب بخمس ريش، تمثل كل منها إحدى المناطق الجغرافية الكبرى: الشمالية، الشرقية، الغربية، الجنوبية، والوسطى، إنها راية الوحدة السورية في أبهى صورها، أما أجنحة العقاب، فليست بهيئة الهجوم ولا الدفاع، بل في حالة اتزان، و يتكون كل جناح من 7 ريش، ليكون المجموع 14 ريشة تمثل محافظات سوريا مجتمعة".
وقد تفاعل الممثل السوري سامر المصري مع الهوية البصرية الجديدة لسوريا، حيث نشر صورة لها عبر خاصية القصص المصورة في صفحته الخاصة عبر انستغرام، وكتب:"سوريا تولد من جديد".
 وايضاً الفنان السوري اسماعيل تمر، نشر صورة للهوية الجديدة عبر الستوري، بالإضافة لفيديو للرئيس الشرع وزوجته السيدة لطيفة الدروبي من اجواء الإحتفال بهذه المناسبة وكتب:"الجمهورية العربية السورية العظيمة".
 

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