محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته وسط اجواء من الفرح والتأثر

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A post shared by علاء كمال Alaa Kamal (@mohamedfouadnews)
A post shared by علاء كمال Alaa Kamal (@mohamedfouadnews)
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A post shared by nour Ali’s Bouquet Designs (@bouquet_bride_by_nour_ali)
كشف الفنان السوري طلال مارديني عن السر الذي حوله من ممثل إلى كاتب درامي، حيث سرق نصًا بهدف التعلّم وصنع فرصته بيديه.
تصدرت الممثلة المصرية نبيلة عبيد حديث المتابعين خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها منهارة وتستغيث بسبب منزلها.
إحتفل المخرج رامي إمام ليل أمس بحفل زفاف إبنه وكان لافتا غياب الممثل المصري عادل إمام.