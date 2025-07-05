محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته وسط اجواء من الفرح والتأثر

الفنان المصري ليل أمس بحفل زفاف ابنته بسملة بحضور عدد من زملائه الفنانين وشخصيات رياضية واعلامية.

الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضره عدد من الفنانين، منهم ، حماقي، حكيم، إيهاب توفيق، ، عصام كاريكا، الشاعر ، والملحن .

وكان لافتا في الحفل غناء فؤاد لاغنيته الشهيرة "أنا بين إيديك"، التي رقص عليها العروسان بسملة ومروان وسط أجواء مبهجة وتصفيق الحضور.

وقدم بعدها مفاجأة مميزة عبر أغنية أعدها خصيصًا تحمل اسمي العروسين.