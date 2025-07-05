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بديع ابو شقرا يرد: ريتا حايك هي ركن اساسي
بديع ابو شقرا يرد: ريتا حايك هي ركن اساسي
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بديع ابو شقرا يرد: ريتا حايك هي ركن اساسي

فن

2025-07-05 | 09:05
بديع ابو شقرا يرد: ريتا حايك هي ركن اساسي
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Aljadeed
بديع ابو شقرا يرد: ريتا حايك هي ركن اساسي

رد الممثل اللبناني بديع ابو شقرا بعد الضجة التي اثارتها الممثلة اللبنانية ريتا حايك وكشفها عن تعرضها للسلب والسرقة بسبب مسرحية Venus.

ونشر بديع ستوري في حسابها الخاصة عبر انستغرام كتب فيها:"ريتا حايك هي ركن اساسي، وشريك اساسي في مسرحية "فينوس"، لا نقاش حول ذلك".
واضاف:"اما بالنسبة للعروض في دبي وكندا فهي تقع في خانة التزامي المهني والاتفاقات المسبقة مع الجهات المنتجة خارج لبنان، واي مشكلة مترتبة على ذلك وجب أن تحل عند إتمام هذا الإلتزام، ثم وضع الشروط التي يراها كل انسان مناسبة له قبل الشروع بمرحلة جديدة، هذا اذا اراد أن يُكمل".
وكانت نشرت الممثلة اللبنانية ريتا حايك توضيحاً لجمهورها عقب إطلاق بوستر جديد لمسرحية "Venus" التي اشتهرت فيها بدور "Vanda" إلى جانب الممثل اللبناني بديع أبو شقرا، وقد استُبدلت فيه بالممثلة اللبنانية رولا بقسماطي، في العروض المقبلة في دبي وكندا.
وفي مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قالت حايك: "أود أن أشكركم جزيلاً على كل رسائلكم وتضامنكم، فعلاً ليس لدي كلام يعبّر. بعد أن أنتشر إعلان لمسرحية "فينس" التي هي تقليد، لنقل الأمور كما هي، من "فينس" اللبنانية الأصلية التي عرضت قبل عشر سنوات، والتي عادت قبل بضعة أشهر وحققت نجاحاً كبيراً تجاوز 120 عرضاً نُفدت تذاكرها بالكامل".
وتابعت: "من الأسباب الرئيسية لهذا النجاح، بكل تواضع، هو الدور الذي عملت عليه، وصنعته بجهد، وابتكرت من خلاله شخصية "فاندا" اللبنانية. شاركت معكم هذا النجاح والفرح، وضروري أن أضعكم في الصورة وأجيب على الأسئلة مرة واحدة، "فينس" اللبنانية التي عرفتموها وأحببتموها، والتي حققت هذا النجاح، ليست هي نفسها التي ستعرض في كندا أو دبي".
وأضافت: "جزء من هذا النجاح تحقق بفضل ثلاثة من أصدقائي الذين عملوا سوياً، واجتهدوا سوياً، وبنوا رؤيتهم لهذه المسرحية سوياً. ما حدث هو أنني سُلبت حقوقي المادية والفنية من أقرب الناس، من هؤلاء الناس الذين اعتبرتهم أصدقاء. سأعرف كيف أستردها، سأعرف كيف أحصل على حقوقي".

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