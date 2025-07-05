سلاف فواخرجي تستذكر زيارتها الى جامعة دمشق: بصراحة خجلت انشره

ونشرت سلاف على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو وثق اجواء زيارتها، حيث كان يرافقها حينها ابنها حمزة
.
وارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه:"من سنتين تقريبا كنت بجامعة دمشق
بمناسبة عيدها ال 100، كان يوم مميز جدا بحضوري بجامعتي اللي بحبها وبحترمها وبين أساتذتي وزملائي وناسي واخواتنا وولادنا".
واضافت:"كان مميز كمان لانو رافقني ابني حمزه بهاد المشوار، ووقتها الصحفي العزيز ماجد عجلاني قرا الاعلان اني حاكون بهاد اليوم
، وفاجأني بوجوده واهتمامه كعادته وعمل لقاءات واحلى متابعة للحدث".
وتابعت:"من ناحية تانية اخد لحظات وجدانية من حيث لا ندري وانتشر الڤيديو بشكل كبير كتير وعمل ملايين المشاهدات وانبسطت فيه كتير … بس بصراحة خجلت انشره .. عنجد يمكن من كتر المشاعر ويمكن لما يكون على صفحتي ينفهم استعراض
او او اليوم … وبعد ست سنين … حسيت انو وقته … واني مو خجلانة بالعكس فرحانة وقوية وشايفة حالي كمان، الله
يحميه ويحمي الكل ويفرح كل أهل بولادهم".