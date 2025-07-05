سلاف فواخرجي تستذكر زيارتها الى جامعة دمشق: بصراحة خجلت انشره

استذكرت الممثلة السورية سلاف فواخرجي زيارتها الى جامعة قبل عامين تقريباً.

ونشرت سلاف على صفحتها الخاصة عبر انستغرام مقطع فيديو وثق اجواء زيارتها، حيث كان يرافقها حينها ابنها .

وارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه:"من سنتين تقريبا كنت بجامعة بمناسبة عيدها ال 100، كان يوم مميز جدا بحضوري بجامعتي اللي بحبها وبحترمها وبين أساتذتي وزملائي وناسي واخواتنا وولادنا".

واضافت:"كان مميز كمان لانو رافقني ابني حمزه بهاد المشوار، ووقتها الصحفي العزيز ماجد عجلاني قرا الاعلان اني حاكون بهاد ، وفاجأني بوجوده واهتمامه كعادته وعمل لقاءات واحلى متابعة للحدث".

وتابعت:"من ناحية تانية اخد لحظات وجدانية من حيث لا ندري وانتشر الڤيديو بشكل كبير كتير وعمل ملايين المشاهدات وانبسطت فيه كتير … بس بصراحة خجلت انشره .. عنجد يمكن من كتر المشاعر ويمكن لما يكون على صفحتي ينفهم او او اليوم … وبعد ست سنين … حسيت انو وقته … واني مو خجلانة بالعكس فرحانة وقوية وشايفة حالي كمان، يحميه ويحمي الكل ويفرح كل أهل بولادهم".