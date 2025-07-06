وفاة والدة الفنانة هبة عبد الغني بعد صراع مع المرض

وأعلنت الفنانة هبة عبد الغني، مساء اليوم، وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة تطورت إلى مضاعفات أدّت إلى وفاتها، ما خلّف حالة من الحزن الشديد بين عائلتها والمقرّبين منها.
نعت الفنانة هبة عبد الغني والدتها عقب وفاتها مؤخراً من خلال كلمات عبرت فيها عن مدي حزنها عقب رحيلها بقولها : "لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم حبيبتي وأمي وبنتي و صاحبتي مشيت ".
وأضافت : "توفت إلي رحمة الله تعالي أمي العزيزة العالية الصابرة الحمولة ، هدي عبد المحسن عطوة رجاء الدعاء بواسع رحمته ومغفرته ادعولها باستقبال المحبين أشهد الله أنها أحبته وأحبت رسوله، مع السلامة يا حبيبتي يا بهجة الدنيا اسألكم الدعاء".
من المقرّر إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحلة في مسقط رأسها بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، على أن يُقام العزاء يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 يوليو/ تموز، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين بالقاهرة.
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تمت مشاركة منشور بواسطة Heba Abdelghany - هبة عبد الغني (@hebaabdelghany_official)
تمت مشاركة منشور بواسطة Heba Abdelghany - هبة عبد الغني (@hebaabdelghany_official)
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