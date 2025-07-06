وفاة والدة الفنانة هبة عبد الغني بعد صراع مع المرض

وأعلنت الفنانة هبة ، مساء ، وفاة والدتها بعد صراع مع المرض، حيث تعرضت خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة تطورت إلى مضاعفات أدّت إلى وفاتها، ما خلّف من الحزن الشديد بين عائلتها والمقرّبين منها.

نعت الفنانة هبة عبد الغني والدتها عقب وفاتها مؤخراً من خلال كلمات عبرت فيها عن مدي حزنها عقب رحيلها بقولها : "لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم حبيبتي وأمي وبنتي و صاحبتي مشيت ".

وأضافت : "توفت إلي رحمة تعالي أمي العزيزة العالية الصابرة الحمولة ، هدي عطوة رجاء الدعاء بواسع رحمته ومغفرته ادعولها باستقبال المحبين أشهد الله أنها أحبته وأحبت رسوله، مع السلامة يا حبيبتي يا بهجة اسألكم الدعاء".

من المقرّر إقامة صلاة الجنازة على جثمان الراحلة في رأسها بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، على أن يُقام العزاء يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 يوليو/ تموز، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين بالقاهرة.