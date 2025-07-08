سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تطل الليلة عبر الجديد

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تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
تمت مشاركة منشور بواسطة AL Jadeed قناة الجديد (@aljadeed)
لفتت النجمة السورية اصالة نصري الأنظار خلال الأيام الماضية بعد طرحها احدث البوماتها الفنية والذي حمل عنوان "ضريبة البعد".
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأول ظهور لليوتيوبر السوري انس الشايب، بعد خبر انفصال بيسان إسماعيل عن خطيبها محمود ماهر.
حرص الممثل السوري يحيى بيازي على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه الوحيد معبرا عن صعوبة إيصال مشاعره بصوته بسبب حالته الصحية بعد إصابته بمرض التصلب اللويحي وصعوبة نطقه وتحرّكه.