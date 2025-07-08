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سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تطل الليلة عبر الجديد
سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تطل الليلة عبر الجديد
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سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تطل الليلة عبر الجديد

فن

2025-07-08 | 04:02
سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تطل الليلة عبر الجديد
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Aljadeed
سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف تطل الليلة عبر الجديد

تطل سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضمن حلقة استثنائية مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عنوانها "بين الحدس والحدث".

حلقة مليئة بالمفاجئات والتوقعات الحصرية تتابعونها الليلة عبر قناة الجديد الساعة الثامنة والنصف بالتزامن مع قناة الجديد فن عبر "يوتيوب".

 

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