بعد اصابته بمرض التصلب اللويحي.. يحيى بيازي يحتفل بعيد ميلاد ابنه بطريقة مؤثرة

ونشر يحيى على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة تجمعه بابنه وهو يجلس بحضنه، ووضع في الخلفية موسيقى هادئة، عبّر من خلالها عن العلاقة المميزة التي تجمعه بطفله، ووجّه إليه قصيدة خاصة كتب فيها: "سنة حلوة
يا أوس، نطقي ما ساعدني سجّلك القصيدة بصوتي، جمعت حالي بحروف وكتبتلك يا عمري".
ووجّه لابنه كلمات نابعة من القلب، وكتب له: "لما بيضحك الدنيا
بتغرق... الأرض
تشق تعمل ممرق... على كوكب تاني
عبعد المسمع... لما بيحكي دمي بيخشع... بيرقص قلبي كل ما طّلَع... والبوسة منو روحي بتشلع".
وأضاف: "كل ما بيحكي تعلا السما وترجع توقع، كل ما يروح الكون بيصغر... بجمع حالي بقلم ودفتر... برسم وجهه بورق وحروف بيغيب نظري وبرجع بشوف. كل ما يروح الكون بيصغر بكتبلو عني بخط مكّسْر... وارسم وجّو عباب مسكّر... اصحى عحالي وارجع اسكر".