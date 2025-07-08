زوج سيرين عبد النور يحتفل بذكرى زواجهما برسالة رومانسية

ونشر فريد رحمة صورة خاصة لهما بالأبيض والأسود تظهر علاقة الحب القوية التي تجمع بينهما مع عبارة "في عيد زواجنا الـ18، ما زلت أشعر بأنني أكثر رجل محظوظ لأنك ملكي".
لتردّ عليه سيرين بعبارة: "بحبك تتخلص الدنيا".
في حلقة استثنائية من "بين الحدس والحدث"، يستضيف الإعلامي علي ياسين السيدة ليلى عبد اللطيف، حيث تتناول أبرز التوقعات عن لبنان والمنطقة والعالم، من السياسة إلى الاقتصاد مروراً بالأوضاع الصحية والشخصية والامنية.
ردت الممثلة اللبنانية نادين الراسي على الكاتب والمعارض السوري كمال اللبواني وذلك بعد ان دعا الى غزو لبنان واستعادة صيدا وطرابلس.
فجعت الممثلة السورية نور الوزير بوفاة والدها الكاتب والمخرج المسرحي سمير توفيق الوزير، ونعته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات مؤثرة متمنيه له الرحمة والمغفرة.