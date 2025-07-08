زوج سيرين عبد النور يحتفل بذكرى زواجهما برسالة رومانسية

في حلقة استثنائية من "بين الحدس والحدث"، يستضيف الإعلامي علي ياسين السيدة ليلى عبد اللطيف، حيث تتناول أبرز التوقعات عن لبنان والمنطقة والعالم، من السياسة إلى الاقتصاد مروراً بالأوضاع الصحية والشخصية والامنية.