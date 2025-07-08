بعد نجاح البومها الجديد "ضريبة البعد".. لا تفوتوا فرصة حضور حفل اصالة في لبنان

العمل الجديد الذي حظي باهتمام الجمهور وإعجابهم الصادر عن شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، تميز بضم 10 أغنيات باللهجة المصرية، وهي: "مش وحشة"، و"أحبك أكرهك"، و"ضريبة البُعد"، و"كل التفاصيل"، و"أيها المواطن"، و"المال السايب"، و"أنا هنساك"، و"عندي اكتفاء"، و"العنب الساقع"، و"كلام فارغ"، وقد عكست هذه الأعمال تنوّعاً فنّياً لجهة الموضوعات والأساليب الموسيقية.

ومن ناحية اخرى، وبعد غياب طويل استمر 10 سنوات، تعود الكبيرة نصري إلى في حدث فني استثنائي لا يُفوّت، حيث ستُحيي حفلة حصرية من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية وحصرية من الجديد.

تعد أصالة جمهورها بأمسية غنية بالمشاعر، حيث ستسترجع أجمل ذكرياتها الفنية وتؤدي باقة من أشهر أغانيها التي حققت نجاحاً واسعاً على مدار مشوارها الفني، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستطرب بها الحضور.

هذا يشكل لحظة فارقة في تاريخ الفن اللبناني والعربي، ويجذب عشاق الفن الأصيل الذين ينتظرون بفارغ الصبر عودة هذه الصوت الرائع إلى المسرح.

لا تفوتوا فرصة المشاركة في هذه الأمسية الاستثنائية التي تعدكم بتجربة موسيقية لا مثيل لها، حيث تمتزج الأصالة بالإبداع والإحساس.