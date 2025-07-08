الممثلة السورية نور الوزير تودع والدها بكلمات مؤثرة وهذا سبب وفاته

وكشف مصدر مقرب من نور الوزير لموقع "الفن" سبب وفاة الكاتب سمير الوزير، فقد قال إنه مريض منذ مدة فترة طويلة قضاها في المستشفى، وتوفي بشكل مفاجئ لأنه كان يعاني من ضيق تنفس. وبيّن أنه تم دفن الراحل في محافظة السويداء ضمن قرية حوط والآن تقام التعازي على روحه.

ونعت الفنانين في – فرع ، الراحل، وكتبت: "تعازينا القلبية للزميلة الفنانة نور الوزير بوفاة والدها، إنا لله و إنا إليه راجعون".

الجدير ذكره أن أشهر أعمال الراحل مسرحية "رماد في تراب" التي عرضت في مدينة السويداء بالإضافة إلى مشاركته في إخراج العديد من المسرحيات الهامة.

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