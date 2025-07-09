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وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما نتيجة ازمة صحية مفاجئة
وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما نتيجة ازمة صحية مفاجئة
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وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما نتيجة ازمة صحية مفاجئة

فن

2025-07-09 | 11:59
وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما نتيجة ازمة صحية مفاجئة
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Aljadeed
وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما نتيجة ازمة صحية مفاجئة

توفي صباح اليوم الخميس المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاماً بعد تعرضه لازمة صحية مفاجئة.

واعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الممثل اشرف زكي وفاة سامح، حيث نشر على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة للراحل وقال:"البقاء للّه. المخرج الكبير سامح عبد العزيز، والجنازة عصراً من مسجد الشرطة في الشيخ زايد".
وتعرض المخرج سامح عبد العزيز لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث دخل في غيبوبة.
وبحسب موقع العين الإخباري، فقد أكدت مصادر طبية أن سبب وفاة سامح عبد العزيز هو عدوى فيروسية في الدم أدت إلى ارتفاع حاد بنسبة السكر، ما استدعى إدخاله العناية المركزة ووضعه تحت المراقبة الدقيقة، حتى أُعلن عن وفاته رسميًا صباح اليوم.
وكان المخرج الراحل قد شعر بآلام حادة في الظهر قبل أيام، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تبين أن حالته الصحية تتدهور بشكل سريع، رغم محاولة الفريق الطبي إنقاذه.
يُذكر أن آخر أعمال الراحل في 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.
 

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