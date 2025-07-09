وفاة المخرج المصري سامح عبد العزيز عن عمر 49 عاما نتيجة ازمة صحية مفاجئة

توفي الخميس المخرج المصري عن عمر 49 عاماً بعد تعرضه لازمة صحية مفاجئة.

واعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر، الممثل اشرف زكي وفاة سامح، حيث نشر على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة للراحل وقال:"البقاء للّه. المخرج الكبير ، والجنازة عصراً من مسجد الشرطة في الشيخ ".

وتعرض المخرج سامح لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث دخل في غيبوبة.

وبحسب موقع العين الإخباري، فقد أكدت مصادر طبية أن سبب وفاة سامح عبد العزيز هو عدوى فيروسية في الدم أدت إلى ارتفاع حاد بنسبة السكر، ما استدعى إدخاله العناية المركزة ووضعه تحت المراقبة الدقيقة، حتى أُعلن عن وفاته رسميًا .

وكان المخرج الراحل قد شعر بآلام حادة في الظهر قبل أيام، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تبين أن حالته الصحية تتدهور بشكل ، رغم محاولة الفريق الطبي إنقاذه.