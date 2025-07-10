شيرين عبد الوهاب ممنوعة من دخول مخيم عين الحلوة للقاء فضل شاكر

منعت الفنانة المصرية من دخول مخيم للقاء الفنان اللبناني فضل شاكر من اجل تصوير فيديو كليب اغنيتهما المشتركة الجديدة "حدوتة".

وبحسب موقع " " فإن شيرين تتواجد في منذ 3 ايام لكنها لم تحصل على أذن دخول للمخيم من قبل مفوض الحكومة اللبنانية فادي عقيقي.

وقالت مصادر قضائية لـ"المدن" إن قرار المنع، يأتي تطبيقاً لقرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي أصدره في وقت سابق، ويفيد بمنع زيارة شاكر. وقالت إن القرار اتخذ في مطلع العام 2023، على أثر زيارة شيرين الى فضل في أواخر 2022، حينما التقطا صوراً مشتركة خلال لقائهما وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت زارت فضل شاكر، في مقر إقامته بمخيم نهاية العام 2022. وعلى الأثر، تم استدعاء شيرين وحسام حبيب بناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما حول أسباب زيارتهما لفضل شاكر، المطلوب للقضاء اللبناني.