سناء نبيل حفيدة ام كلثوم تتصدر الترند بعد خبر اعتزالها وارتدائها الحجاب

وتواصلت جريدة "الوطن
" مع الفنانة الشابة سناء
نبيل تزامنا مع مرور نصف قرن على رحيل جدتها، قائلة:أنا اعتزلت وابتعدت عن أضواء الشهرة والإعلام، دون إبداء أي أسباب".
واكد والد سناء ان قرارها نابع من رأيها الشخصي على الرغم من حبها للفن منذ نعومة أظافرها، وكانت تعتبر جدتها أم كلثوم قدوة ومثلًا أعلى لها في حياتها الفنية.
وفسر والدها أن السبب وراء هذا القرار المفاجئ هو رغبة سناء في ارتداء الحجاب والتفرغ للصلاة والعبادة، وأكد أنه على الرغم من تلقيها عروضًا فنية عديدة سواء في الغناء أو التمثيل، لكنها رفضتها جميعًا، وفضلت حالة
السلام الداخلي التي تعيش فيها بعيدًا عن الأضواء.