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بعد اعلانه وفاته في احداث السويداء .. حفيدة الشيخ مرهج شاهين: جدي عايش
بعد اعلانه وفاته في احداث السويداء .. حفيدة الشيخ مرهج شاهين: جدي عايش
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بعد اعلانه وفاته في احداث السويداء .. حفيدة الشيخ مرهج شاهين: جدي عايش

فن

2025-07-17 | 06:14
بعد اعلانه وفاته في احداث السويداء .. حفيدة الشيخ مرهج شاهين: جدي عايش
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Aljadeed
بعد اعلانه وفاته في احداث السويداء .. حفيدة الشيخ مرهج شاهين: جدي عايش

كشفت الاعلامية السورية كريستين شاهين مفاجأة مدوية بإعلانها ان جدها الشيخ مرهج شاهين على قيد الحياة، وذلك بعد ان كانت قد اعلنت يوم امس مقتله في احداث السويداء.
وكتبت كريستين على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك:"يا ناصر الستة على الستين، جدي عايش".
واضافت:"يومين احتجزوه وعاملين علينا حرب اعصاب وضل مقاومن، جدي صخر بازلت ابن هالأرض".
وتابعت في منشور اخر:"نحن مش مديونين بإعتذار لحدا، انتو اللي لازم تعتذرو مني ومن بيي واهلي وعيلتي وضيعتي كلها، انتو اللي لعبتو بأعصابنا، انتو اللي فتو وهنتونا ببيوتنا، انتو اللي حللتو دمنا".
 

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