عبير الصغير تفكر باعتزال السوشال ميديا: عبالي بس اختفي وخلص

عبّرت الشيف عبير الصغير عن استيائها من الهجوم الذي تتعرض له عبر مواقع التواصل، بسبب محتواها عن الأكل، وذلك في ظل الأوضاع المأساوية والمجاعة التي يمر بها اهل غزة.

عبير اكدت ان محتواها لا يهدف الى الاستعراض بل هو جزء من عملها والتزاماتها.

وقالت: "الناس قاعدة تهاجمني من ولا شي واعملي هيك وما تعملي هيك السبب؟ انو انا محتواي اكل لوكان محتواي رقص عادي انشر واعلانات موقفتها وموضوع اني وقف ما بفيد حدا بشي ولا بغير شي بس بضرني الي وبرضو واضافت : الناس بتهاجمك حتى لوما نزلت فعبالي بس اختفي وخلص لان ما بقدر اطنش بصراحة انا انسان بيتأذى وما بقدر اسمع الاهانات".