تغير صادم بملامح سوزان نجم الدين بسبب عمليات التجميل!

أثار انسحاب النجم التركي بوراك أوزجيفيت من مسلسل "المؤسس عثمان" ضجة واسعة بين جمهور العمل، وذلك بعد ستة مواسم ناجحة جسّد فيها شخصية المؤسس عثمان بن أرطغرل، والتي ارتبطت بشكله، وخصوصًا لحيته التي باتت جزءًا من هويته الدرامية.

