تغير صادم بملامح سوزان نجم الدين بسبب عمليات التجميل!

وفي التفاصيل، ظهرت سوزان نجم الدين ضمن فعالية تكريم الممثلة المصرية صفية العمري في جدة، والتي نظمتها Hope and Joy برعاية الهيئة العامة للترفيه.
وبدت نجم الدين في إطلالتها الجديدة بملامح مختلفة، دفعت المتابعون للتعليق عليها مشبهين إياها بفنانات آخريات.
وتفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على مدى الشبه بينها وبين الفنانتين اللبنانيتين مايا دياب ونجوى كرم.
يمر الفنان التركي الشهير أوزجان دينيز بمرحلة عصيبة على الصعيدين القانوني والمالي، إثر خلافات مع شقيقه الأكبر إركان دينيز، الذي شغل منصب مدير أعماله منذ 22 عامًا.
انفصل الفنان اللبناني ربيع الجميّل عن زوجته مونيكا خوزام، بعد زواج استمر ست سنوات، أثمر ابنتهما الوحيدة "ليونا".
أثار انسحاب النجم التركي بوراك أوزجيفيت من مسلسل "المؤسس عثمان" ضجة واسعة بين جمهور العمل، وذلك بعد ستة مواسم ناجحة جسّد فيها شخصية المؤسس عثمان بن أرطغرل، والتي ارتبطت بشكله، وخصوصًا لحيته التي باتت جزءًا من هويته الدرامية.