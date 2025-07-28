نيشان بكلمات مؤثرة عن السيدة فيروز في وداع ابنها زياد الرحباني : "الأم الحزينة"

اقيمت مراسم دفن وعزاء الفنان اللبناني زياد الرحباني في رأسه بحضور والدته السيدة وشقيقته المخرجة وحشد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية والسياسية والإجتماعية.

