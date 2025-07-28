ابن زياد الرحباني "عاصي" في وداعه الأخير .. بدا متأثرا وحزينا على وفاته

لم تستطع الفنانة التونسية لطيفة من تمالك دموعها لحظة وصولها الى عزاء الفنان اللبناني زياد الرحباني والذي اقيم اليوم في مسقط رأسه.
اقيمت اليوم مراسم دفن وعزاء الفنان اللبناني زياد الرحباني في مسقط رأسه بحضور والدته السيدة فيروز وشقيقته المخرجة ريما الرحباني وحشد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية والسياسية والإجتماعية.
تقام حاليا مراسم دفن وعزاء الفنان اللبناني زياد الرحباني في مسقط رأسه بحضور والدته السيدة فيروز وشقيقته المخرجة ريما الرحباني وحشد كبير من الشخصيات الفنية والإعلامية والسياسية والإجتماعية.