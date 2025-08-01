دانا مارديني تكشف تفاصيل واسرار جديدة عن قرار اعتزالها

كشفت الممثلة السورية دانا مارديني تفاصيل واسرار حول غيابها عن عدد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن فكرة اعتزالها للتلفزيون كانت تراودها منذ عام 2011.



وفي ستوري نشرتها في حسابها عبر انستغرام، اشارت دانا انها لم تتنازل عن دور او عمل عن عبث، ولم تبتعد لأنها تريد الإبتعاد، وقالت:"إذا ما بتفهم ليش أجري عالي من أول ما بلشت، و ما تنازلت عن طلباتي، وحقوقي اللي قاتلت مشانها لآخر لحظة، ومدّيت إيدي لممثل، لعازف، لراقص، مو لجهة إنتاجية.. صعب تفهمني".

كما اكدت دانا انها رفضت التعامل مع الفن كـ"كم" إنتاجي أو سباق شهرة، ورفضها للعودة بدافع التكرار أو التواجد فقط، متسائلة: إذا ما بتفهم ليش بعمل عمل وببعد، وبعتذر سنة وسنتين لأرجع أعمل غيرو، صعب تفهمني.

وفي رسالتها كشفت دانا انها منذ عام 2011 وهي على علم انها ستعتزل التلفزيون.