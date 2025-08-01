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امل حجازي بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب
امل حجازي بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب
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امل حجازي بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب

فن

2025-08-01 | 11:28
امل حجازي بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب
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Aljadeed
امل حجازي بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب

فاجأت الفنانة اللبنانية المعتزلة امل حجازي المتابعين بإطلالة جديدة لها بعد خلعها الحجاب منذ فترة.

ونشرت امل على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورة لها اثناء تواجدها على البحر وارفقتها بتعليق:"المحيط لا يطلب الاهتمام، بل هو كذلك مثلي قوي".
يذكر ان حجازي كانت فاجأت الجمهور منذ فترة بتأكيد خبر خلعها الحجاب، وذلك بعد نشرها اول صورة لها من دونه.
وكتبت حينها على الصور جملة:"اهلا بالحياة".
 

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