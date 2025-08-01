امل حجازي بإطلالة جديدة بعد خلعها الحجاب

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A post shared by Amal Hijazi (@amalhijazy)
A post shared by Amal Hijazi (@amalhijazy)
علقت اليوتيوبر السورية بيسان اسماعيل لأول مرة على الاخبار التي تم تداولها عن ارتباطها بالفنان والشاعر فؤاد جنيد، وذلك بعد انفصالها عن خطيبها محمود ماهر.
كشفت الممثلة السورية دانا مارديني تفاصيل واسرار جديدة حول غيابها عن عدد من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن فكرة اعتزالها للتلفزيون كانت تراودها منذ عام 2011.
كشفت الممثلة المصرية هنا الزاهد عن نجاتها من حادث خطير كاد ان يتسبب في موتها.