الأمير الحسين بن عبد الله يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ايمان" الأول

وكتب الأمير الحسين: "يا رب احفظها لي بعينك التي لا تنام، فهي أكبر نِعَمِكَ عليَّ، وأجملها.. كل عام وأنتِ بخير حبيبتي ".

وأتمت الأميرة إيمان بنت الحسين والأميرة رجوة، عامها الأول، الأحد، وكانت ولادتها في 3 أغسطس/ آب 2024 من أبرز الأحداث السعيدة التي احتفلت بها العائلة الملكية الهاشمية العام الماضي.

وعلى مدار العام ظهرت الأميرة الصغيرة إيمان إلى جانب والديها الأمير الحسين، والأميرة رجوة، وجديّها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملكة العبدالله في صورٍ خطفت القلوب، وحققت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل في .