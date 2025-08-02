وفاة أسطورة موسيقى الريف جيني سيلي عن عمر يناهز 85 عامًا

توفيت اسطورة موسيقى الريف، المعنية والمؤلفة الأميركية سيلي، يوم امس الجمعة عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد معاناة مع مضاعفات ناتجة عن عدوى معوية، بحسب ما أكدته مصادر عائلية وإعلامية مساء الجمعة في .

واشتهرت سيلي بعدد من الأغاني الناجحة، أبرزها "Don't Touch Me" التي نالت عنها جائزة غرامي عام 1967، عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها.

وبذلك أصبحت من أصغر الفنانين الذين يحصلون على هذه الجائزة منذ انطلاقها عام 1959، وظلت ضمن هذه الفئة لسنوات عديدة.

عُرفت الفنانة المنحدرة من تيتوسفيل بولاية بنسلفانيا بصوتها المميز وأسلوبها الفريد، earning her the title "ملكة موسيقى السول الريفية".

وكانت من الرائدات في موسيقى الكانتري، وتميّزت بشخصيتها المتمرّدة وسلسلة من الأغاني الخالدة التي صدرت في الستينيات والسبعينيات.



