وفاة أسطورة موسيقى الريف جيني سيلي عن عمر يناهز 85 عامًا

واشتهرت سيلي بعدد من الأغاني الناجحة، أبرزها "Don't Touch Me" التي نالت عنها جائزة غرامي عام 1967، عندما كانت في السادسة والعشرين من عمرها.
وبذلك أصبحت من أصغر الفنانين الذين يحصلون على هذه الجائزة منذ انطلاقها عام 1959، وظلت ضمن هذه الفئة لسنوات عديدة.
عُرفت الفنانة المنحدرة من تيتوسفيل بولاية بنسلفانيا بصوتها المميز وأسلوبها الفريد، earning her the title "ملكة موسيقى السول الريفية".
وكانت من الرائدات في موسيقى الكانتري، وتميّزت بشخصيتها المتمرّدة وسلسلة من الأغاني الخالدة التي صدرت في الستينيات والسبعينيات.