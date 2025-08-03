انفصال فرح الهادي و عقيل الرئيسي يثير تساؤلات الجمهور

في واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف، يستعد النجمان محمد رمضان​وهيفاء وهبي، ولاول مرة معا، لإشعال الأجواء في حفلة استثنائية تجمع بين الإبهار الفني والأداء الاستعراضي، بتنظيم مشترك​بين شركتي GMH وTMG، وبرعاية حصرية من قناة​الجديد.



