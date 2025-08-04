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بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء
بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء
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بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء

فن

2025-08-04 | 04:07
بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء
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Aljadeed
بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء

أعلن الفنان أحمد وفيق عن نيته التقدّم ببلاغ قانوني ضد مجهولين نشروا مقطع فيديو مفبركاً عبر منصة "تيك توك"، يتضمن اتهامات كاذبة له بالضلوع في تجارة الأعضاء.

وأوضح وفيق في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن الفيديو الأصلي كان تهنئة مسجلة لنوح، ابن صديقه الفنان محمد عطية، بمناسبة عيد ميلاده، لكنه فوجئ بتداول نسخة محرّفة تتضمن مكالمة صوتية مزيّفة بصوت شبيه بصوته، توحي بتورطه في نشاط غير قانوني.

وجاء هذا التطور بعد أيام من تقديم الفنانة وفاء عامر بلاغاً مماثلاً ضد صانعة محتوى اتهمتها بالافتراء عليها في القضية نفسها.

 

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