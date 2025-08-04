بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء

وأوضح وفيق في منشور على صفحته في "فيسبوك" أن الفيديو الأصلي كان تهنئة مسجلة لنوح، ابن صديقه الفنان محمد عطية، بمناسبة عيد ميلاده، لكنه فوجئ بتداول نسخة محرّفة تتضمن مكالمة صوتية مزيّفة بصوت شبيه بصوته، توحي بتورطه في نشاط غير قانوني.
وجاء هذا التطور بعد أيام من تقديم الفنانة وفاء عامر بلاغاً مماثلاً ضد صانعة محتوى اتهمتها بالافتراء عليها في القضية نفسها.
أثارت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الجدل خلال حضورها مهرجان بياف 2025 الذي أقيم مساء الأحد 3 أغسطس/ آب في ساحة النجمة في العاصمة اللبنانية، بيروت.
أقدم شاب أردني على فسخ خطوبته بعد أن رصد تعليقًا لخطيبته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار استياء أسرته.
أفاد مصدر في وزارة الداخلية لقناة "الإخبارية السورية"، بإلقاء القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.