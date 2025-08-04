بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء

وأوضح وفيق في منشور على صفحته في " " أن الفيديو الأصلي كان تهنئة مسجلة لنوح، ابن صديقه الفنان ، بمناسبة عيد ميلاده، لكنه فوجئ بتداول نسخة محرّفة تتضمن مكالمة صوتية مزيّفة بصوت شبيه بصوته، توحي بتورطه في نشاط غير قانوني.

وجاء هذا التطور بعد أيام من تقديم الفنانة وفاء عامر بلاغاً مماثلاً ضد صانعة محتوى اتهمتها بالافتراء عليها في القضية نفسها.