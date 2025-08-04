بظروف غامضة.. العثور على جثة الناشط السوري كندي العداي مشنوقا داخل منزله

وفي التفاصيل، عُثر يوم امس على جثة الناشط السوري كندي العداي داخل منزله في حي الجورة بمدينة دير الزور، مشنوقًا، وعليه آثار واضحة للضرب والتعذيب، بحسب ما ذكر لحقوق الانسان عن مصادر ميدانية

عداي، الذي عاد مؤخرًا إلى من ألمانيا، يُعد من أبرز الناشطين منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وظهر باسمه الصريح في وسائل إعلام محلية ودولية، واشتهر بمواقفه النقدية.

من جهتها، ذكرت شبكة "فرات بوست" المحلية أن العداي يُعد من أبرز الناشطين السلميين في الثورة السورية، حيث نشط إعلامياً على مدى سنوات في ألمانيا قبل أن يعود مؤخراً إلى سوريا بهدف تسليط الضوء على معاناة أبناء محافظة دير الزور.

واوضح عمّ ، في منشور على وسائل التواصل إنه «للآن ليس لدينا أيّ معلومات أو خيوط تشير لمن قام بهذا الفعل، وحين نعرف سنأخذ حقنا بيدينا».

وكان كندي قد عاد مؤخراً إلى سوريا قادماً من ألمانيا التي لجأ إليها خلال الثورة السورية التي نشط في صفوفها منذ 2011.