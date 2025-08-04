النيابة العامة اصدرت حكمها بحق احمد السقا في الدعوى المقدمة من قبل طليقته

وكشف مصدر قضائي أن النيابة العامة، بعد الاطلاع على أوراق القضية ورؤيتها أن الجريمة من الجنح البسيطة أو المخالفات التي لا تستدعي الإحالة إلى المحكمة، أصدرت أمرًا جنائيًا بموجب المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بالاكتفاء بتوقيع غرامة مالية قدرها 200 جنيه فقط دون إحالة المتهم إلى جلسة محاكمة أمام القاضي.
أثارت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الجدل خلال حضورها مهرجان بياف 2025 الذي أقيم مساء الأحد 3 أغسطس/ آب في ساحة النجمة في العاصمة اللبنانية، بيروت.
أقدم شاب أردني على فسخ خطوبته بعد أن رصد تعليقًا لخطيبته عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثار استياء أسرته.
أفاد مصدر في وزارة الداخلية لقناة "الإخبارية السورية"، بإلقاء القبض على قاتل الفنانة ديالا الوادي بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة.