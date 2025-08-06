الدكتورة يومي تحتفل بزفافها في قصر فاخر على ضفاف بحيرة كومو

وبحسب مصادر خاصة، اختارت فستان زفافها من دار الأزياء الإيطالية الشهيرة دولتشي أند غابانا، المعروفة بتصاميمها الفاخرة المستوحاة من الأناقة الملكية، لتمنح حفلها لمسة من الفخامة والأسلوب الأسطوري.وفي لفتة مبتكرة، قررت العروس تقديم هدايا تذكارية غير تقليدية لضيوفها، تشمل حقيبة يد كبيرة مطبوعة بصورة القصر الفاخر المطل على البحيرة، وبداخلها مروحة يدوية أنيقة تحمل الصورة نفسها، إضافة إلى زجاجة عطر بيضاء، وعلبة نحاسية بتصميم مستوحى من أجواء ، مزينة بصور أطباق الباستا التقليدية والمشاهد المرحة التي تعكس روح البلد الساحر.وكانت يومي قد شاركت متابعيها عبر " " مقاطع مصورة تستعرض فيها تفاصيل هذه الهدايا الفاخرة، التي لاقت تفاعلاً واسعاً بين جمهورها واعتبرها كثيرون تعبيراً راقياً عن الامتنان للمدعوين.