رنا الحريري ترد على الانتقادات: "التغيير لا ينتقص من قيمة الإنسان"

ردّت الكاتبة السورية رنا الحريري على موجة الانتقادات التي طالتها مؤخراً

بعد اتجاهها لتقديم محتوى حياتي ومنزلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يركّز على الطبخ وتحضير الحلويات وتنظيم المنزل، بعيداً عن مجال الكتابة الدرامية الذي اشتهرت به.



وفي أحدث رد لها، نشرت رنا عبر خاصية "الستوري" على " " تعليقاً وصلها على فيديو كانت قد شاركته لتحضير "كعكة المقلاة"، تضمّن مثلًا سورياً يقول: "اللي بيغيّر كارُه بيقل مقداره".

لترد عليه برسالة حاسمة قائلة:

"اللي بيغيّر كاره ما بيقل مقداره، بالعكس، بيكون عم يتحدى نفسه وبيجرب شي جديد، ممكن ينجح فيه، وإذا ما نجح بيتعلم من تجربته".



الفيديو الذي أثار الجدل جاء ضمن سلسلة "طبخة "، التي تشارك من خلالها رنا وصفات منزلية وأطباقاً بسيطة من تحضيرها، ولاقت تفاعلاً واسعاً بين متابعيها.