حفل اصالة في بيروت قائم ولا صحة للشائعات عن الغائه

الأمسية المنتظرة ستحمل مزيجًا من الحنين والفرح، حيث ستعيد أصالة
إحياء أجمل لحظات مسيرتها الفنية بأغانيها التي حفرت في ذاكرة عشاقها، إلى جانب تقديم باقة من أعمالها الجديدة التي ستضيف نكهة خاصة للسهرة.
متعهد الحفلات اللبناني حسين
كسيرة أكد لـ "فوشيا
" أن الاستعدادات تسير بخطى ثابتة، وأن الحفل قائم رغم كل ما يُشاع، قائلاً: "من يعرف صوت أصالة، لا ينشغل بأصوات التشويش.. نحن مستمرون حتى آخر نفس". وأضاف أن النجمة
السورية ستصل إلى بيروت
قبل يوم من الحفل وسط استقبال جماهيري وإعلامي واسع.
وبحسب كسيرة، تخطت مبيعات التذاكر نسبة 60%، مع توقع نفادها خلال أيام قليلة، مشيرًا إلى أن الأمسية ستجمع نحو 6000 شخص، لتكون واحدة من أضخم حفلات هذا الصيف في لبنان
.