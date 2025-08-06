وفاة الممثلة الأميركية كيلي ماك بطلة "ذا ووكينغ ديد" عن 33 عاماً بعد صراع مع السرطان

ووفق صحيفة ، تم تشخيص إصابة ماك في سبتمبر 2024 بـ"الغلليوما المنتشرة في منتصف الحبل الشوكي"، وهو ورم عدواني يصيب الجهاز العصبي المركزي. بدأت معاناتها بآلام مستمرة في أسفل الظهر وأوجاع عصبية في الفخذ الأيمن، ما أجبرها على النوم لأسابيع على كرسي متحرك بسبب شدة الألم.أظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي وجود كتلة غير طبيعية على الحبل الشوكي، وأدت الجراحة إلى فقدان جزئي لوظائف ساقها اليسرى، لتصبح مقعدة على كرسي متحرك.ورغم قسوة المرض، حافظت ماك على روحها المتفائلة، وشاركت تفاصيل رحلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، آملة أن تلهم وتدعم من يواجهون أمراضاً مماثلة. خضعت لعلاج إشعاعي بالبروتونات، وأعربت مراراً عن امتنانها للمحبين وللدعم الذي تلقته.إلى جانب دورها البارز في The Walking Dead بين عامي 2018 و2019، شاركت ماك في مسلسلات مثل 9-1-1 وSchooled وChicago Med. كما كان لها حضور سينمائي في فيلم مستقل بعنوان Universal صدر هذا العام، وعملت في مجال الأداء الصوتي، من أبرزها مشاركتها في فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse. كما خاضت تجارب في الإنتاج خلف الكاميرا.برحيلها، فقد الوسط الفني موهبة صاعدة كان أمامها الكثير لتقدمه على الشاشة.