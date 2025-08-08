وفاة الفنان المصري سيد صادق ونجله يعلن تفاصيل الجنازة

وأعلن لؤي السيد عن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ ، ويدفن بمقابر الأسرة بالفيوم.

وكان الفنان سيد تم تكريمه في مهرجان الدراما بنسخته الثانية الذى أقيم في مدينة العلمين العام قبل الماضي، وبكى الفنان سيد صادق خلال لقائه مع تليفزيون السابع على هامش حضوره حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة، حيث تأثر بسؤاله حول تكريمه فى الدورة الثانية من المهرجان.

وقال سيد صادق والدموع فى عينيه إن نقيب الممثلين وصديقه أشرف زكى اتصل عليه وكانت الساعة 1.30 صباحاً ليبلغه بتكريمه فى المهرجان، موضحا أن الدموع التى تزرفها عينه هى دموع الفرحة، متمنيا أن يعود للتمثيل مرى أخرى بعد غياب السنوات الماضية.

الفنان سيد صادق حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية. عمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، ساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون. عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم (حسن ومرقص) و(كدة رضا) و(الامبراطور) و(فوزية البرجوازية)، أما التلفزيون فعمل في مسلسل (فرقة ناجي عطا الله) و(يتربى فى عزو) و(النساء قادمون).