جنازة ديالا صلحي الوادي بحضور فنان واحد تثير موجة من الانتقادات

وبحسب العميد أسامة عاتكة، قائد الأمن الداخلي في ، كشفت التحقيقات عن ضلوع عاملة منزلية كانت تتردد على شقة الراحلة، وتواطأت مع شخص آخر لارتكاب الجريمة، مؤكداً توقيف المشتبه بهما واستمرار التحقيقات تمهيداً لإحالتهما للقضاء.

الراحلة، التي تحمل الجنسية البريطانية، هي ابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، أحد أبرز رموز تطوير الموسيقى الأكاديمية في .

درست ديالا المسرح في وتخرّجت عام 1986 ضمن دفعة ضمّت نخبة من نجوم الدراما السورية.