الفنان احمد عبد العزيز يثير الجدل برفضه مصافحة معجب حاول التسليم عليه

المشهد الذي انتشر بسرعة كبيرة، أظهر يتجاهل يد الشاب دون توضيح، الأمر الذي اعتبره البعض تصرفًا "متعجرفًا"، خاصة وأن الشاب بدا مهذبًا ولم يظهر منه ما يستدعي ذلك الرفض.

بالمقابل، رأى آخرون أنه لا يجوز التسرع في الحكم، مشيرين إلى احتمال وجود ظرف صحي أو شخصي يمنع الفنان من المصافحة، مطالبين بمنحه مساحة من الاحتمال قبل الهجوم عليه.

ووسط تفاعل كبير، خرج عدد من الفنانين للتعليق على الواقعة، أبرزهم الفنان محمود ، الذي شدد على ضرورة احترام محبة الجمهور، مستعيدًا موقفًا شخصيًا اعتذر فيه للمعجبين بسبب المرض، وتلقى منهم ردود فعل طيبة ومساندة إنسانية.

كما عبّر الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان عن استيائه من الفيديو، مشيرًا إلى أن الفنان يجب أن يقدر جمهوره، فهم أساس نجوميته، مضيفًا: "جمهورك هو اللي حبك ورفعك.. وده قبول من ربنا قبل ما يكون من الناس".

يُذكر أن عبد العزيز من أبرز نجوم الدراما في التسعينيات، ومن أشهر أعماله "ذئاب الجبل" و" "، وكان آخر ظهور له في مسلسل " " بموسم رمضان الماضي، كما له تجارب ناجحة في الإخراج المسرحي.