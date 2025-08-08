الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الفنان احمد عبد العزيز يثير الجدل برفضه مصافحة معجب حاول التسليم عليه
الفنان احمد عبد العزيز يثير الجدل برفضه مصافحة معجب حاول التسليم عليه
A-
A+

الفنان احمد عبد العزيز يثير الجدل برفضه مصافحة معجب حاول التسليم عليه

فن

2025-08-08 | 09:18
الفنان احمد عبد العزيز يثير الجدل برفضه مصافحة معجب حاول التسليم عليه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الفنان احمد عبد العزيز يثير الجدل برفضه مصافحة معجب حاول التسليم عليه

أثار الفنان أحمد عبدالعزيز الجدل بعد رفضه مصافحة شاب في مناسبة عامة، وتباينت الآراء حوله بين انتقاد حاد ودعوات لتفهم الموقف.

 

المشهد الذي انتشر بسرعة كبيرة، أظهر عبد العزيز يتجاهل يد الشاب دون توضيح، الأمر الذي اعتبره البعض تصرفًا "متعجرفًا"، خاصة وأن الشاب بدا مهذبًا ولم يظهر منه ما يستدعي ذلك الرفض.

بالمقابل، رأى آخرون أنه لا يجوز التسرع في الحكم، مشيرين إلى احتمال وجود ظرف صحي أو شخصي يمنع الفنان من المصافحة، مطالبين بمنحه مساحة من الاحتمال قبل الهجوم عليه.

ووسط تفاعل كبير، خرج عدد من الفنانين للتعليق على الواقعة، أبرزهم الفنان محمود الليثي، الذي شدد على ضرورة احترام محبة الجمهور، مستعيدًا موقفًا شخصيًا اعتذر فيه للمعجبين بسبب المرض، وتلقى منهم ردود فعل طيبة ومساندة إنسانية.

كما عبّر الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي عن استيائه من الفيديو، مشيرًا إلى أن الفنان يجب أن يقدر جمهوره، فهم أساس نجوميته، مضيفًا: "جمهورك هو اللي حبك ورفعك.. وده قبول من ربنا قبل ما يكون من الناس".

يُذكر أن أحمد عبد العزيز من أبرز نجوم الدراما في التسعينيات، ومن أشهر أعماله "ذئاب الجبل" و"الفرسان"، وكان آخر ظهور له في مسلسل "فهد البطل" بموسم رمضان الماضي، كما له تجارب ناجحة في الإخراج المسرحي.

 

اقرأ ايضا في فن

قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب
06:01

قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاونه الجديد مع المنتجة الأمريكية لارا ترامب، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية على "انستغرام".

06:01

قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاونه الجديد مع المنتجة الأمريكية لارا ترامب، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية على "انستغرام".

لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة
Play
05:58
Play

لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة

وصل الفنان المصري تامر حسني الى العاصمة اللبنانية، بيروت، لإحياء واحدة من اكثر الحفلات ضخامة لموسم الصيف في فوروم دي بيروت، من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة​الجديد.

05:58

لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة

وصل الفنان المصري تامر حسني الى العاصمة اللبنانية، بيروت، لإحياء واحدة من اكثر الحفلات ضخامة لموسم الصيف في فوروم دي بيروت، من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة​الجديد.

تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض
05:48

تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ وعده المتعلق بالمشاركة السورية في "موسم الرياض".

05:48

تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ وعده المتعلق بالمشاركة السورية في "موسم الرياض".

اخترنا لك
قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب
06:01
لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة
05:58
تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض
05:48
جينيفر لوبيز تمنع من دخول متجر شهير في إسطنبول والسبب مفاجئ
04:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025