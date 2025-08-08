اول تعليق لـ محمد منير بعد خروجه من المستشفى

وقال منير في منشوره: "بفضل الله تعالى تعافيت وغادرت المستشفى منذ قليل، وأطمئن كل المحبين أني بخير الحمد لله رب العالمين، وخلال الأيام المقبلة سأسجّل باقي أغاني الألبوم الجديد وأستعد لحفلات بإذن الله".
أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاونه الجديد مع المنتجة الأمريكية لارا ترامب، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية على "انستغرام".
وصل الفنان المصري تامر حسني الى العاصمة اللبنانية، بيروت، لإحياء واحدة من اكثر الحفلات ضخامة لموسم الصيف في فوروم دي بيروت، من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناةالجديد.
بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ وعده المتعلق بالمشاركة السورية في "موسم الرياض".