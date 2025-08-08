الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تشييع الطالب السعودي محمد القاسم الى مثواه الأخير في مكة في مشهد مهيب
تشييع الطالب السعودي محمد القاسم الى مثواه الأخير في مكة في مشهد مهيب
A-
A+

تشييع الطالب السعودي محمد القاسم الى مثواه الأخير في مكة في مشهد مهيب

فن

2025-08-08 | 13:21
تشييع الطالب السعودي محمد القاسم الى مثواه الأخير في مكة في مشهد مهيب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تشييع الطالب السعودي محمد القاسم الى مثواه الأخير في مكة في مشهد مهيب

شيعت جموع غفيرة الطالب محمد القاسم إلى مثواه الأخير في مكة المكرمة، حيث أُديت عليه صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام بعد صلاة الجمعة، وسط أجواء من الحزن والدعاء.

وتوافد المصلون من مختلف أرجاء المملكة لأداء الصلاة على الفقيد وتقديم العزاء لعائلته، في وداع مؤثر يعكس مكانته في قلوب من عرفوه، وتعاطفًا واسعًا مع أسرته التي نعت نجلها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه “راح ضحية اعتداء آثم” خلال تواجده في بريطانيا ضمن برنامج دراسي قصير لتعلّم اللغة الإنجليزية.

ويُعد الفقيد رحمه الله – من حفظة كتاب الله، وقد عُرف بتفانيه في خدمة ضيوف الرحمن، حيث أمضى سنواته في العمل الميداني التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين.
وقد أثار حادث مقتله المؤلم تفاعلًا واسعًا في منصات التواصل الإجتماعي، وسط مطالبات بتكثيف الجهود الدبلوماسية لمتابعة تفاصيل القضية ومحاسبة الجناة.
رحم الله الفقيد، وتقبله في الشهداء، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اقرأ ايضا في فن

قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب
06:01

قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاونه الجديد مع المنتجة الأمريكية لارا ترامب، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية على "انستغرام".

06:01

قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن تعاونه الجديد مع المنتجة الأمريكية لارا ترامب، وذلك من خلال تدوينة شاركها عبر صفحته الشخصية على "انستغرام".

لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة
Play
05:58
Play

لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة

وصل الفنان المصري تامر حسني الى العاصمة اللبنانية، بيروت، لإحياء واحدة من اكثر الحفلات ضخامة لموسم الصيف في فوروم دي بيروت، من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة​الجديد.

05:58

لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة

وصل الفنان المصري تامر حسني الى العاصمة اللبنانية، بيروت، لإحياء واحدة من اكثر الحفلات ضخامة لموسم الصيف في فوروم دي بيروت، من تنظيم شركتي GMH وTMG، وبرعاية رسمية و حصرية من قناة​الجديد.

تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض
05:48

تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ وعده المتعلق بالمشاركة السورية في "موسم الرياض".

05:48

تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض

بدأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ وعده المتعلق بالمشاركة السورية في "موسم الرياض".

اخترنا لك
قبل حفله الاستثنائي في بيروت.. محمد رمضان يعلن عن تعاونه مع لارا ترامب
06:01
لحظة وصول تامر حسني الى بيروت لإحياء حفله الاستثنائي الليلة
05:58
تركي آل الشيخ يعلن عن مسرحية للممثل السوري ايمن زيدان في موسم الرياض
05:48
جينيفر لوبيز تمنع من دخول متجر شهير في إسطنبول والسبب مفاجئ
04:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025