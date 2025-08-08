تشييع الطالب السعودي محمد القاسم الى مثواه الأخير في مكة في مشهد مهيب

وتوافد المصلون من مختلف أرجاء المملكة لأداء الصلاة على الفقيد وتقديم العزاء لعائلته، في وداع مؤثر يعكس مكانته في قلوب من عرفوه، وتعاطفًا واسعًا مع أسرته التي نعت نجلها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه “راح ضحية اعتداء آثم” خلال تواجده في بريطانيا ضمن برنامج دراسي قصير لتعلّم اللغة الإنجليزية.

ويُعد الفقيد – رحمه – من حفظة كتاب الله، وقد عُرف بتفانيه في خدمة ضيوف الرحمن، حيث أمضى سنواته في العمل الميداني التطوعي لخدمة الحجاج والمعتمرين.

وقد أثار حادث مقتله المؤلم تفاعلًا واسعًا في منصات التواصل الإجتماعي، وسط مطالبات بتكثيف الجهود الدبلوماسية لمتابعة تفاصيل القضية ومحاسبة الجناة.

رحم الله الفقيد، وتقبله في الشهداء، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.