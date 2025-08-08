مقتل حمودي رياض بطل كمال الأجسام في العراق بطريقة مأساوية

ووفقاً للمعلومات المتداولة، اندلع شجار بين أحد سائقي السيارات وموظف في محطة وقود، قبل أن يتطور سريعاً إلى تبادل لإطلاق النار، راح ضحيته ثلاثة أشخاص، كان من بينهم البطل الرياضي حمودي رياض.

وذكرت الشرطة في بيان أن عاملاً في أطلق النار على سائق سيارة وراكب كان برفقته، بعد خلاف نشب بين الطرفين، مشيرة إلى أن شخصاً ثالثاً أصيب خلال الحادث وتوفي لاحقاً متأثراً بجروحه.

ونعى العراقي لبناء الأجسام واللياقة البدنية البطل العراقي في اللعبة حمودي رياض، إثر مقتله في حادث إطلاق نار في ، وقال الاتحاد في بيان عبر حسابه على "فيس بوك" "إنه ينعى اللاعب حمودي رياض، الذي توفي مساء الأربعاء إثر حادث غادر وجبان في مدينة أربيل".

الخبر صدم الرأي العام العراقي، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو خلال الساعات يوثّق لحظة إطلاق النار، ويظهر فيه المشهد المروّع الذي أودى بحياة الأبرياء، الفيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّر اسمه المنصات وسط مطالبات غاضبة بمحاسبة المتورطين في الجريمة.

وطالب نشطاء بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورط في الجريمة، لا سيما وأن حمودي رياض يعتبر من أبرز لاعبي بناء الأجسام في العراق، وقد عُرف بين زملائه بخلقه العالي وطموحه الكبير.