محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لـ انغام بعد جراحتها وشقيقها يخرج عن صمته

وأوضح سعد عبر "إنستغرام" أنه تواصل معها مؤخرًا وأكدت له أنها تتحسن يومًا بعد يوم، رغم صعوبة العملية، متوقعًا خروجها من المستشفى خلال أيام.
في المقابل، نفى شقيق أنغام ما تردد عن تدهور حالتها، مؤكدًا أنها تتعافى بشكل جيد.
احتفلت عائلة الفنانة اللبنانية جوليا بطرس وزوجها، نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بخطوبة ابنهما سـامر ولانا نصولي، في حفل فخم تصدّر أخبار السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة.
أثار أداء الفنانة بيسان إسماعيل خلال غنائها مع النجم ملحم زينفي إحدى المناسبات جدلاً واسعًا، بعدما وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوتها بـ"النشاز"، وتداولوا مقاطع فيديو انتقدوا فيها أدائها على المسرح.
واصل الجيش الإسرائيلي استهداف الصحافيين، وكان آخرهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف.