محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لـ انغام بعد جراحتها وشقيقها يخرج عن صمته

وأوضح سعد عبر " " أنه تواصل معها مؤخرًا وأكدت له أنها تتحسن يومًا بعد يوم، رغم صعوبة العملية، متوقعًا خروجها من المستشفى خلال أيام.

في المقابل، نفى شقيق أنغام ما عن تدهور حالتها، مؤكدًا أنها تتعافى بشكل جيد.