امل بوشوشة تحتفل بعيد زواجها العاشر من زوجها اللبناني

أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف بإطلالة جذابة جديدة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.



