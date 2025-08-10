امل بوشوشة تحتفل بعيد زواجها العاشر من زوجها اللبناني

وانتشرت مقاطع فيديو توثق اللحظات المميزة من الاحتفال، حيث لاقت استحسان الجمهور وتمنوا للثنائي حياة سعيدة.
أطلت الفنانة المصرية شيماء سيف بإطلالة جذابة جديدة أثارت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل، بعد أن حققت نجاحًا ملحوظًا في رحلة خسارة الوزن التي خضعت لها عبر عملية تكميم المعدة، حيث فقدت نحو 50 كيلوغرامًا.
شهدت القبيات حفلاً موسيقياً استثنائياً وسط حضور جماهيري كبير من مختلف المناطق اللبنانية، حيث أبدع الفنان مروان خوري بأداء باقة من أشهر أغنياته التي نالت نجاحاً واسعاً.
تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف زفاف الزوجة السابقة لرجل الاعمال غورهان كيزيلوز، زوج الدكتورة يومي الحالي.