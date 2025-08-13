أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتصاعد.. بلاغ جديد واستدعاء للخلافات القديمة

في فصل جديد من الخلافات المستمرة بين وطليقها الفنان حسام حبيب، تقدمت شيرين ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالاستيلاء على شيكين بنكيين موقعين على بياض من داخل منزلها في مدينة 6 أكتوبر.





وبحسب تفاصيل البلاغ، فقد لاحظت شيرين اختفاء الشيكين بشكل مفاجئ، ما دفعها إلى إخطار البنك على الفور لإيقاف التعامل بهما، قبل أن تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة.



رد عائلة حسام حبيب

في أول تعليق على القضية، قال والد حسام في تصريحات لموقع إنه لا يعلم شيئًا عن تفاصيل البلاغ، مؤكدًا أن "شيرين ليست بهذه السذاجة حتى تحتفظ بشيكات على بياض". وأضاف أن حسام وشيرين منفصلان منذ أكثر من عام، معبرًا عن استغرابه من إثارة هذه الاتهامات في الوقت الحالي. وكشف أيضًا أن حسام كان قد تنازل لشيرين عن سيارته الفاخرة، التي أهداها لها سابقًا وسجّلت باسمه، وتبلغ قيمتها نحو 5 ملايين جنيه.



خلافات ممتدة منذ الانفصال

تعود جذور النزاع بين الطرفين إلى أواخر عام 2023، حين وقع الطلاق للمرة الثانية بعد زواج دام خمس سنوات، لتبدأ بعدها سلسلة من البلاغات المتبادلة والاتهامات العلنية التي شملت الخيانة والنصب والاستيلاء على الممتلكات.



من الرومانسية إلى المحاكم

ارتبط شيرين وحسام رسميًا عام 2018 بعد تعاون فني ناجح، لكن العلاقة التي حظيت بمتابعة جماهيرية سرعان ما تحولت إلى صراع علني، انتقل من صفحات الفن إلى ساحات القضاء.