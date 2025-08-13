أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتصاعد.. بلاغ جديد واستدعاء للخلافات القديمة

عاجل
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
34 o
AlJadeedTv
البقاع
39 o
AlJadeedTv
الجنوب
37 o
AlJadeedTv
الشمال
37 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
35 o
AlJadeedTv
كسروان
36 o
AlJadeedTv
متن
36 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتصاعد.. بلاغ جديد واستدعاء للخلافات القديمة
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتصاعد.. بلاغ جديد واستدعاء للخلافات القديمة
A-
A+

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتصاعد.. بلاغ جديد واستدعاء للخلافات القديمة

فن

2025-08-13 | 04:43
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتصاعد.. بلاغ جديد واستدعاء للخلافات القديمة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تتصاعد.. بلاغ جديد واستدعاء للخلافات القديمة

في فصل جديد من الخلافات المستمرة بين النجمة شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب، تقدمت شيرين ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالاستيلاء على شيكين بنكيين موقعين على بياض من داخل منزلها في مدينة 6 أكتوبر.


وبحسب تفاصيل البلاغ، فقد لاحظت شيرين اختفاء الشيكين بشكل مفاجئ، ما دفعها إلى إخطار البنك على الفور لإيقاف التعامل بهما، قبل أن تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة.

رد عائلة حسام حبيب
في أول تعليق على القضية، قال والد حسام في تصريحات لموقع فوشيا إنه لا يعلم شيئًا عن تفاصيل البلاغ، مؤكدًا أن "شيرين ليست بهذه السذاجة حتى تحتفظ بشيكات على بياض". وأضاف أن حسام وشيرين منفصلان منذ أكثر من عام، معبرًا عن استغرابه من إثارة هذه الاتهامات في الوقت الحالي. وكشف أيضًا أن حسام كان قد تنازل لشيرين عن سيارته الفاخرة، التي أهداها لها سابقًا وسجّلت باسمه، وتبلغ قيمتها نحو 5 ملايين جنيه.

خلافات ممتدة منذ الانفصال
تعود جذور النزاع بين الطرفين إلى أواخر عام 2023، حين وقع الطلاق للمرة الثانية بعد زواج دام خمس سنوات، لتبدأ بعدها سلسلة من البلاغات المتبادلة والاتهامات العلنية التي شملت الخيانة والنصب والاستيلاء على الممتلكات.

من الرومانسية إلى المحاكم
ارتبط شيرين وحسام رسميًا عام 2018 بعد تعاون فني ناجح، لكن العلاقة التي حظيت بمتابعة جماهيرية واسعة سرعان ما تحولت إلى صراع علني، انتقل من صفحات الفن إلى ساحات القضاء.

اقرأ ايضا في فن

عمرو يوسف يحسم الجدل حول انفصاله عن كندة علوش: "خبر عبيط"
05:39

عمرو يوسف يحسم الجدل حول انفصاله عن كندة علوش: "خبر عبيط"

في رد حاسم على الأنباء التي راجت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة السورية كندة علوش، أكد النجم المصري عمرو يوسف أن هذه الشائعات لا تشغله، مشيرًا إلى أنها تلاحقهما بين الحين والآخر منذ بداية زواجهما.

05:39

عمرو يوسف يحسم الجدل حول انفصاله عن كندة علوش: "خبر عبيط"

في رد حاسم على الأنباء التي راجت مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة السورية كندة علوش، أكد النجم المصري عمرو يوسف أن هذه الشائعات لا تشغله، مشيرًا إلى أنها تلاحقهما بين الحين والآخر منذ بداية زواجهما.

راغب علامة ينهي ازمة توقيف في مصر ويلقي اللوم على الجهة المنظمة: المسرح مساحة للفنان
04:52

راغب علامة ينهي ازمة توقيف في مصر ويلقي اللوم على الجهة المنظمة: المسرح مساحة للفنان

قام الفنان اللبناني راغب علامة يوم امس بزيارة الى مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر للقاء النقيب مصطفى كامل، كما وعد، وذلك لإنهاء الأزمة التي حصلت عقب حفله الاخير في الساحل الشمالي، والتي ادت الى منعه من الغناء واستدعائه للتحقيق في النقابة.

04:52

راغب علامة ينهي ازمة توقيف في مصر ويلقي اللوم على الجهة المنظمة: المسرح مساحة للفنان

قام الفنان اللبناني راغب علامة يوم امس بزيارة الى مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر للقاء النقيب مصطفى كامل، كما وعد، وذلك لإنهاء الأزمة التي حصلت عقب حفله الاخير في الساحل الشمالي، والتي ادت الى منعه من الغناء واستدعائه للتحقيق في النقابة.

إبنة أخت سيرين عبدالنور تثير الضجة بإطلالتها!
04:34

إبنة أخت سيرين عبدالنور تثير الضجة بإطلالتها!

احتفلت عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس، شقيقة الفنانة سيرين عبد النور، بزفاف ابنها كريستوفر في أجواء عائلية أنيقة.

04:34

إبنة أخت سيرين عبدالنور تثير الضجة بإطلالتها!

احتفلت عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس، شقيقة الفنانة سيرين عبد النور، بزفاف ابنها كريستوفر في أجواء عائلية أنيقة.

اخترنا لك
عمرو يوسف يحسم الجدل حول انفصاله عن كندة علوش: "خبر عبيط"
05:39
راغب علامة ينهي ازمة توقيف في مصر ويلقي اللوم على الجهة المنظمة: المسرح مساحة للفنان
04:52
إبنة أخت سيرين عبدالنور تثير الضجة بإطلالتها!
04:34
مريم حسين تكشف سبب حضورها حفل زفاف يومي من دون دعوة رسمية
13:01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025