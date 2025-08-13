راغب علامة ينهي ازمة توقيف في مصر ويلقي اللوم على الجهة المنظمة: المسرح مساحة للفنان

وبعد الإجتماع الذي جمعه بكامل في مقر النقابة، عقد الإثنين مؤتمرا صحافيا لتوضيح ما حصل.

وعبّر عن احترامه الكامل لقرارات النقابة، وأكد تقديره للنقيب ، مشددًا على عدم وجود أي خلافات بين الطرفين.

وفي تصريحاته، قال راغب: "النقابة، حتى لو أنا مش عضو فيها، هي بالنسبة لي عائلة فنية، وبرد الاحترام ده عشرات المرات. بوجودي هنا".

وجاء في سياق حديث راغب: "فيه ناس طلعوا على المسرح أثناء الحفل، وده موقف محرج ليَّ وللنقابة، وكان المفروض الجهة المنظمة تحمينا من المواقف دي. أنا بقدّر محبة الناس، لكن المسرح لازم يكون مساحة للفنان يقدم فنه، ويكون في مكان للصور. النهاردة بطلب من النقابة وكل الجهات المنظمة تنظيم الأمور دي".

من جانبه، قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين: "فهمنا القانون في النقابة، وأكد أنه طالما الأمر يهم المصلحة العامة والنقابة، فلا خلافات بيننا. وأثمن إصراره على التأكيد بأن النقابة بيته".

وتابع مصطفى كامل: "راغب قال لي إن الساحل ومصر والسياحة مسؤوليته، وطالما هناك أي تصرف يتعارض مع العادات، فهو يرفضه، وسيحافظ قبلنا على عادات المصريين".