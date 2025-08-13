إلقاء القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنيا

وكما ورد، المُشتبه بهما متهمان بسرقة آخر في كاليفورنيا، ويدعوان جاكوري أرمان واتسون، وداماري زير ، وكلاهما يبلغان من العمر 18 عاماً، حيث ألقي القبض عليهما أمس الإثنين 11 أغسطس، بتهمة السطو من الدرجة الأولى، ومن المنتظر الحُكم عليهما بتشديد العقوبة، لارتكابهما الجريمة بالتنسيق مع شخص آخر، وكما يُزعم أن المشتبه بهما جُزءاً من عصابة اقتحمت عدة منازل في جنوب كاليفورنيا، ويأتي القبض عليهما بعد أكثر من شهر بقليل من اقتحام منزل في حي لوس فيليز بلوس أنجلوس، يوم الأربعاء 25 .

ونستذكر تفاصيل حادثة سرقة منزل النجم العالمي براد بيت ،كانت في حدود الساعة العاشرة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، في 25 يونيو الماضي، حيث اقتحم المشتبه بهما المنزل عبر النافذة الأمامية، وفقاً لما ذكرته شرطة سابقاً لـ "People"، وقد أوضحت الشرطة حينها بأن المُشتبه بهما قد نهبا المكان، ثم فرّا منه، حامليْن ممتلكات متنوعة.