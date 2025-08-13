الأخبار
إلقاء القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنيا
إلقاء القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنيا
A-
A+

إلقاء القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنيا

فن

2025-08-13 | 07:03
إلقاء القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنيا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إلقاء القبض على مشتبهين في سرقة منزل براد بيت بجنوب كاليفورنيا

تم القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما في سرقة منزل النجم العالمي براد بيت، والذي وقع يوم 25 يونيو الماضي.

وكما ورد، المُشتبه بهما متهمان بسرقة منزل آخر في كاليفورنيا، ويدعوان جاكوري أرمان واتسون، وداماري زير تشارلز، وكلاهما يبلغان من العمر 18 عاماً، حيث ألقي القبض عليهما أمس الإثنين 11 أغسطس، بتهمة السطو من الدرجة الأولى، ومن المنتظر الحُكم عليهما بتشديد العقوبة، لارتكابهما الجريمة بالتنسيق مع شخص آخر، وكما يُزعم أن المشتبه بهما جُزءاً من عصابة اقتحمت عدة منازل في جنوب كاليفورنيا، ويأتي القبض عليهما بعد أكثر من شهر بقليل من اقتحام منزل براد بيت في حي لوس فيليز بلوس أنجلوس، يوم الأربعاء 25 يونيو.

ونستذكر تفاصيل حادثة سرقة منزل النجم العالمي براد بيت ،كانت  في حدود الساعة العاشرة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، في 25 يونيو الماضي، حيث اقتحم المشتبه بهما المنزل عبر النافذة الأمامية، وفقاً لما ذكرته شرطة لوس أنجلوس سابقاً لـ "People"، وقد أوضحت الشرطة حينها بأن المُشتبه بهما قد نهبا المكان، ثم فرّا منه، حامليْن ممتلكات متنوعة.

اقرأ ايضا في فن

جورجينا رودريغيز.. من موظفة مبيعات إلى أيقونة في الموضة والأعمال
09:56

جورجينا رودريغيز.. من موظفة مبيعات إلى أيقونة في الموضة والأعمال

تُعد جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، اليوم من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في عالمي الموضة والأعمال، بثروة شخصية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين دولار، جمعتها بجهودها الخاصة بعيدًا عن الاعتماد على شهرة شريكها.

09:56

جورجينا رودريغيز.. من موظفة مبيعات إلى أيقونة في الموضة والأعمال

تُعد جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، اليوم من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في عالمي الموضة والأعمال، بثروة شخصية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين دولار، جمعتها بجهودها الخاصة بعيدًا عن الاعتماد على شهرة شريكها.

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا
09:39

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا

فقدت الساحة الأدبية العربية اليوم أحد أعمدتها البارزين، برحيل الكاتب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة.

09:39

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا

فقدت الساحة الأدبية العربية اليوم أحد أعمدتها البارزين، برحيل الكاتب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة.

عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته
08:19

عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرًا في إحدى المناسبات الاجتماعية التي أقيمت في مدينة كان الفرنسية.

08:19

عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرًا في إحدى المناسبات الاجتماعية التي أقيمت في مدينة كان الفرنسية.

