محمد رمضان يلتقي صدفة بمواطن أمريكي يستمع لأغنياته في نيويورك

في لقطة طريفة وعفوية من قلب ، وثّق الفنان لحظة لقائه بمواطن كان يستمع داخل سيارته لإحدى أغنياته، دون أن يعرف أن صاحبها يقف أمامه.



رمضان، الذي كان يسير في أحد شوارع المدينة، اقترب من السيارة وسأل الرجل عن الأغنية، ليفاجأ بإجابته المليئة بالإعجاب، رغم أنه لا يفهم . وفي لافت، صعد النجم المصري إلى السيارة وشاركه الاستماع، واصفًا الموقف عبر حسابه على “فيسبوك” بأنه “صدفة غريبة”، مضيفًا: “دي أول مرة أسمع أغنيتي من عربية في أمريكا يقودها شخص لا يتحدث العربية… ثقة في المرة الجاية هيكون أمر طبيعي”.



وخلال تواجده في ، كشف رمضان عن عمله الغنائي الجديد “مفيش طبطبة”، مشيرًا إلى أن الكليب تم تصويره وسط شوارع المدينة، على أن يُطرح الأربعاء المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. الإعلان زاد من حماس جمهوره داخل مصر وخارجها، خاصة بعد المشهد العفوي الذي جمعه بالمواطن الأمريكي.