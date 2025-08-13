الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
محمد رمضان يلتقي صدفة بمواطن أمريكي يستمع لأغنياته في نيويورك
محمد رمضان يلتقي صدفة بمواطن أمريكي يستمع لأغنياته في نيويورك
A-
A+

محمد رمضان يلتقي صدفة بمواطن أمريكي يستمع لأغنياته في نيويورك

فن

2025-08-13 | 07:00
محمد رمضان يلتقي صدفة بمواطن أمريكي يستمع لأغنياته في نيويورك
العودة الى الأعلى
Aljadeed
محمد رمضان يلتقي صدفة بمواطن أمريكي يستمع لأغنياته في نيويورك

في لقطة طريفة وعفوية من قلب نيويورك، وثّق الفنان محمد رمضان لحظة لقائه بمواطن أمريكي كان يستمع داخل سيارته لإحدى أغنياته، دون أن يعرف أن صاحبها يقف أمامه.

رمضان، الذي كان يسير في أحد شوارع المدينة، اقترب من السيارة وسأل الرجل عن الأغنية، ليفاجأ بإجابته المليئة بالإعجاب، رغم أنه لا يفهم العربية. وفي مشهد لافت، صعد النجم المصري إلى السيارة وشاركه الاستماع، واصفًا الموقف عبر حسابه على “فيسبوك” بأنه “صدفة غريبة”، مضيفًا: “دي أول مرة أسمع أغنيتي من عربية في أمريكا يقودها شخص لا يتحدث العربية… ثقة في الله المرة الجاية هيكون أمر طبيعي”.

وخلال تواجده في نيويورك، كشف رمضان عن عمله الغنائي الجديد “مفيش طبطبة”، مشيرًا إلى أن الكليب تم تصويره وسط شوارع المدينة، على أن يُطرح الأربعاء المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. الإعلان زاد من حماس جمهوره داخل مصر وخارجها، خاصة بعد المشهد العفوي الذي جمعه بالمواطن الأمريكي.

اقرأ ايضا في فن

جورجينا رودريغيز.. من موظفة مبيعات إلى أيقونة في الموضة والأعمال
09:56

جورجينا رودريغيز.. من موظفة مبيعات إلى أيقونة في الموضة والأعمال

تُعد جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، اليوم من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في عالمي الموضة والأعمال، بثروة شخصية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين دولار، جمعتها بجهودها الخاصة بعيدًا عن الاعتماد على شهرة شريكها.

09:56

جورجينا رودريغيز.. من موظفة مبيعات إلى أيقونة في الموضة والأعمال

تُعد جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، اليوم من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في عالمي الموضة والأعمال، بثروة شخصية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين دولار، جمعتها بجهودها الخاصة بعيدًا عن الاعتماد على شهرة شريكها.

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا
09:39

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا

فقدت الساحة الأدبية العربية اليوم أحد أعمدتها البارزين، برحيل الكاتب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة.

09:39

رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا

فقدت الساحة الأدبية العربية اليوم أحد أعمدتها البارزين، برحيل الكاتب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة.

عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته
08:19

عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرًا في إحدى المناسبات الاجتماعية التي أقيمت في مدينة كان الفرنسية.

08:19

عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته

شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرًا في إحدى المناسبات الاجتماعية التي أقيمت في مدينة كان الفرنسية.

اخترنا لك
جورجينا رودريغيز.. من موظفة مبيعات إلى أيقونة في الموضة والأعمال
09:56
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا
09:39
عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته
08:19
أصالة نصري تتحدث عن خلافها مع زياد الرحباني وتشيد بالسيدة فيروز
08:10

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025