محمد رمضان يلتقي صدفة بمواطن أمريكي يستمع لأغنياته في نيويورك

رمضان، الذي كان يسير في أحد شوارع المدينة، اقترب من السيارة وسأل الرجل عن الأغنية، ليفاجأ بإجابته المليئة بالإعجاب، رغم أنه لا يفهم العربية
. وفي مشهد
لافت، صعد النجم المصري إلى السيارة وشاركه الاستماع، واصفًا الموقف عبر حسابه على “فيسبوك” بأنه “صدفة غريبة”، مضيفًا: “دي أول مرة أسمع أغنيتي من عربية في أمريكا يقودها شخص لا يتحدث العربية… ثقة في الله
المرة الجاية هيكون أمر طبيعي”.
وخلال تواجده في نيويورك
، كشف رمضان عن عمله الغنائي الجديد “مفيش طبطبة”، مشيرًا إلى أن الكليب تم تصويره وسط شوارع المدينة، على أن يُطرح الأربعاء المقبل في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة. الإعلان زاد من حماس جمهوره داخل مصر وخارجها، خاصة بعد المشهد العفوي الذي جمعه بالمواطن الأمريكي.