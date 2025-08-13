عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته

View this post on Instagram
تُعد جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، اليوم من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في عالمي الموضة والأعمال، بثروة شخصية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين دولار، جمعتها بجهودها الخاصة بعيدًا عن الاعتماد على شهرة شريكها.
فقدت الساحة الأدبية العربية اليوم أحد أعمدتها البارزين، برحيل الكاتب والروائي المصري الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، متأثرًا بإصابته بالتهاب رئوي نُقل على إثره إلى أحد مستشفيات القاهرة.
قالت الفنانة السورية أصالة نصري عن أسطورة الطرب العربي فيروز: "بس التقي السيّدة فيروز، بحس بدها تاخدني على صدرها، بحس إذا شافتني بدها تحتضنني".