عاصي الحلاني يشارك مناسبة اجتماعية في كان الفرنسية برفقة عائلته

تُعد جورجينا رودريغيز، خطيبة نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، اليوم من أبرز الشخصيات النسائية المؤثرة في عالمي الموضة والأعمال، بثروة شخصية تُقدَّر بحوالي 10 ملايين دولار، جمعتها بجهودها الخاصة بعيدًا عن الاعتماد على شهرة شريكها.

