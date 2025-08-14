الأخبار
سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة
سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة
سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة

فن

2025-08-14 | 09:19
سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة
سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة

أشاد الملحن اللبناني سمير صفير بأحدث أغنيات الفنان فضل شاكر بعنوان “كيفك ع فراقي”، التي حققت انتشارًا واسعًا منذ صدورها، مؤكداً أن صوت شاكر فريد ولا يتكرر، وأن عودته للساحة الفنية تمثل منافسة قوية قد تؤثر على مسيرة العديد من الفنانين الحاليين.



وخلال لقائه مع الإعلامية زين كرزون في برنامج “كيد النساء”، أكد صفير أن شاكر تعرض للظلم، موضحًا أنه تواصل مع عدد من ضباط الجيش اللبناني الذين أكّدوا له أن ملف شاكر فارغ من أي تهم بالقتل، وأنه لم يكن موجودًا ضمن المجموعة التي اشتبكت مع الجيش في أحداث سابقة. وأضاف صفير أن تصريحات شاكر آنذاك لم تكن موجهة ضد الجيش اللبناني، بل ضد بعض الأحزاب، مشيرًا إلى أن العقوبة التي تكبدها كانت قاسية، إذ أمضى سنوات داخل المخيم في ظروف صعبة، واصفًا تلك الفترة بأنها "أسوأ من السجن".

وكشف الملحن اللبناني أنه كان على تواصل مع شاكر خلال فترة الحصار داخل المخيم، حيث كان الأخير مختبئًا في وضع صحي ونفسي صعب، بينما كان البعض يظنه مجرمًا، داعيًا قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ووزيري الدفاع والعدل إلى إعادة النظر في ملفه.

وتطرق صفير أيضًا إلى الموسيقار الراحل زياد الرحباني، مؤكدًا أنه كان يجب أن يجني ملايين الدولارات من إبداعاته الفنية. وفي معرض حديثه عن السيدة فيروز، أوضح أنه لا يرى ضرورة في تقليد تصرفات بعض الفنانين في عزاء الرحباني، مشيرًا إلى أن كل من يغني في لبنان وكل فناني العالم العربي يجب أن يظلوا راكعين أمام فيروز، وأن مظاهر العزاء في أيامنا أصبحت أشبه بـ"فيديو كليب" وتمثيل.

واختتم صفير حديثه بالإشادة بفضل شاكر، واصفًا إياه بـ"الحصان الرابح" الذي يطغى حضوره على غيره من الفنانين، مؤكداً أن نجاح أغنيته الأخيرة، التي جاءت من قلب المخيم، يثبت قدرته على جذب الأنظار والتربع على صدارة المشهد الفني فور عودته.

نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!
09:45

نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!

بعد تداول شائعات عن طلاق الفنانة اللبنانية نجوى كرم من زوجها الإماراتي عمر الدهماني، ردّت كرم بأسلوب مباشر وغير مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، نافية ما يتم تداوله.

09:45

نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!

بعد تداول شائعات عن طلاق الفنانة اللبنانية نجوى كرم من زوجها الإماراتي عمر الدهماني، ردّت كرم بأسلوب مباشر وغير مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، نافية ما يتم تداوله.

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر
09:13

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد أمينة، ابنة زوجها الراحل رجل الأعمال والمنتج المصري وليد مصطفى، موجهة لها رسالة مليئة بالحب والحنان والمشاعر الصادقة.

09:13

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد أمينة، ابنة زوجها الراحل رجل الأعمال والمنتج المصري وليد مصطفى، موجهة لها رسالة مليئة بالحب والحنان والمشاعر الصادقة.

لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!
06:00

لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.

06:00

لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.

نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!
09:45
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر
09:13
لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!
06:00
وفاء موصللي تفاجئ الجمهور: " لا أعتبر حب زوجي لغيري خيانة"!
04:30

