سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة

أشاد الملحن اللبناني سمير صفير بأحدث أغنيات الفنان فضل شاكر بعنوان “كيفك ع فراقي”، التي حققت انتشارًا واسعًا منذ صدورها، مؤكداً أن صوت شاكر فريد ولا يتكرر، وأن عودته للساحة الفنية تمثل منافسة قوية قد تؤثر على مسيرة العديد من الفنانين الحاليين.







وخلال لقائه مع الإعلامية زين كرزون في برنامج “كيد النساء”، أكد صفير أن شاكر تعرض للظلم، موضحًا أنه تواصل مع عدد من ضباط الذين أكّدوا له أن ملف شاكر فارغ من أي تهم بالقتل، وأنه لم يكن موجودًا ضمن المجموعة التي اشتبكت مع الجيش في أحداث سابقة. وأضاف صفير أن تصريحات شاكر آنذاك لم تكن موجهة ضد الجيش اللبناني، بل ضد بعض الأحزاب، مشيرًا إلى أن العقوبة التي تكبدها كانت قاسية، إذ أمضى سنوات داخل المخيم في ظروف صعبة، واصفًا تلك الفترة بأنها "أسوأ من السجن".



وكشف الملحن اللبناني أنه كان على تواصل مع شاكر خلال فترة الحصار داخل المخيم، حيث كان الأخير مختبئًا في وضع صحي ونفسي صعب، بينما كان البعض يظنه مجرمًا، داعيًا قائد الجيش اللبناني ووزيري الدفاع والعدل إلى إعادة النظر في ملفه.



وتطرق صفير أيضًا إلى الموسيقار الراحل زياد الرحباني، مؤكدًا أنه كان يجب أن يجني ملايين الدولارات من إبداعاته الفنية. وفي معرض حديثه عن السيدة ، أوضح أنه لا يرى ضرورة في تقليد تصرفات بعض الفنانين في عزاء الرحباني، مشيرًا إلى أن كل من يغني في وكل فناني يجب أن يظلوا راكعين أمام فيروز، وأن مظاهر العزاء في أيامنا أصبحت أشبه بـ"فيديو كليب" وتمثيل.



واختتم صفير حديثه بالإشادة بفضل شاكر، واصفًا إياه بـ"الحصان الرابح" الذي يطغى حضوره على غيره من الفنانين، مؤكداً أن نجاح أغنيته ، التي جاءت من قلب المخيم، يثبت قدرته على جذب الأنظار والتربع على صدارة المشهد الفني فور عودته.

