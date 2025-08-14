الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!
نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!
A-
A+

نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!

فن

2025-08-14 | 09:45
نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نجوى كرم تحسم حقيقة طلاقها!

بعد تداول شائعات عن طلاق الفنانة اللبنانية نجوى كرم من زوجها الإماراتي عمر الدهماني، ردّت كرم بأسلوب مباشر وغير مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، نافية ما يتم تداوله.


ففي منشور عبر منصة "إكس"، كتبت: "بعدني عايشة بنشوة نجاحاتي ابتداءً من مهرجان عمّان الكبير وصولاً لعرس قرطاج... الحلم بيولّد حلم أكبر وأكبر، إهدائي إلكن ولحبّي الأبدي: انت شريك قلبي شريك عمري ورفيق العمر وسندي". كما عقّبت على إحدى الصفحات الفنية التي نشرت خبر الانفصال بقولها: "هيدا يلي إفهمتوا؟ اسمالله".

وكانت كرم قد تألقت على مسرح مهرجانات قرطاج بباقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري لافت، وقدمت من بينها: "دام عزك يا قرطاج"، "هيدا حكي"، "خليني شوفك"، و"بالروح بالدم"، إضافة إلى أغنيات من ألبومها الجديد. وخلال الحفل، وجهت رسالة للنساء قالت فيها: "كتار منا منوقع بحيرة بالحب، نعم بدي ياكي لا ما بدي ياكي، أنا رح قلهن اليوم إذا نحن دنا ياهن أو لا"، وهو ما فسّره البعض كتلميح لانفصالها.

لكن جمهورها سارع للرد عبر نشر فيديوهات تجمعها بزوجها، مؤكدين متانة علاقتهما وحرصهما على إبقاء حياتهما الخاصة بعيدًا عن الاستغلال الإعلامي، واصفينهما بـ"الثنائي المثالي"، ومشددين على أن الحب بينهما "أبدي".

اقرأ ايضا في فن

سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة
09:19

سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة

أشاد الملحن اللبناني سمير صفير بأحدث أغنيات الفنان فضل شاكر بعنوان “كيفك ع فراقي”، التي حققت انتشارًا واسعًا منذ صدورها، مؤكداً أن صوت شاكر فريد ولا يتكرر، وأن عودته للساحة الفنية تمثل منافسة قوية قد تؤثر على مسيرة العديد من الفنانين الحاليين.

09:19

سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة

أشاد الملحن اللبناني سمير صفير بأحدث أغنيات الفنان فضل شاكر بعنوان “كيفك ع فراقي”، التي حققت انتشارًا واسعًا منذ صدورها، مؤكداً أن صوت شاكر فريد ولا يتكرر، وأن عودته للساحة الفنية تمثل منافسة قوية قد تؤثر على مسيرة العديد من الفنانين الحاليين.

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر
09:13

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد أمينة، ابنة زوجها الراحل رجل الأعمال والمنتج المصري وليد مصطفى، موجهة لها رسالة مليئة بالحب والحنان والمشاعر الصادقة.

09:13

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر

احتفلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلاد أمينة، ابنة زوجها الراحل رجل الأعمال والمنتج المصري وليد مصطفى، موجهة لها رسالة مليئة بالحب والحنان والمشاعر الصادقة.

لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!
06:00

لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.

06:00

لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!

شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التفاعل، عقب انتشار لقطات حصرية من كواليس مسلسل "حب ودموع"، الذي يجمع النجمين التركيين هاندا أرتشيل في دور مايرا وباريش أردوتش في دور سليم.

اخترنا لك
سمير صفير يشيد بعودة فضل شاكر ويكشف أسراراً عن ماضيه وظروفه الصعبة
09:19
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد أمينة ابنة زوجها الراحل برسالة مليئة بالحب والفخر
09:13
لقطات زفاف هاندا أرتشيل وباريش اردوتش تلفت الأنظار!
06:00
وفاء موصللي تفاجئ الجمهور: " لا أعتبر حب زوجي لغيري خيانة"!
04:30

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025