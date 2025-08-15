بيلا حديد تدعم القضية الفلسطينية من خلال إطلالتها.. "هذا من أجل شعب فلسطين"

وكتبت حديد: “ارتداء قطعة من تصميم مصمّمة فلسطينية، مصنوعة بعناية وحب وهدف، يعني لي الكثير. هذا من أجل شعب فلسطين. هذا من أجل ثقافتنا. هذا من أجل روحنا التي لا تُنسى”.

ويتميز الفستان بزخارف مرسومة بدقة وخياطة منظّمة، وهي عناصر أساسية في لغة تصميم العلامة التجارية.

تطور كل مجموعة من مجموعات “ريمامي” مع التركيز على سرد القصص من خلال الموضة، وغالباً ما تعكس مواضيع التراث والهوية والإبداع.

وارتدت حديد هذا الفستان بمناسبة إطلاق أحدث عطور “أوريبيلا” بعنوان “الجذور الخالدة”. يُجسد العطر الجديد، وفقاً لحديد، التمسك بأصولنا عندما يُصعّب الأمر علينا.

ولفتت إلى أن "الأمر يتعلق بحماية الخيوط التي تربطنا بعائلاتنا وتراثنا وحقيقتنا. إنه دعم القضايا المهمة، حتى عندما يصعب الحديث عنها. إنه اختيار رعاية ما نؤمن به، بالطريقة التي نرعى بها ما نحب”.