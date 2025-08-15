الأمير الحسين والأميرة رجوة يكرمان أوائل الثانوية العامة

استقبل الأمير الحسين بن الثاني، ولي عهد الأردن، برفقة زوجته الأميرة رجوة الحسين، أوائل طلبة الثانوية العامة من النظاميين للعام الدراسي 2024-2025، وذلك في قصر بسمان الزاهر أمس الخميس. وخلال اللقاء، قدّما التهاني للطلبة المتميزين، وتبادلا معهم الأحاديث حول تطلعاتهم المستقبلية والتخصصات التي يطمحون إلى دراستها.

