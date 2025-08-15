الأمير الحسين والأميرة رجوة يكرمان أوائل الثانوية العامة

وقد خطفت الأميرة رجوة الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت طقماً مكوناً من بلوزة وبنطال جيرسي محبوك من علامة CHATS by C.DAM، نسّقته مع حقيبة Mina 20 من دار ALAÏA باللون الأسود المصنوعة من جلد العجل بتصميم Black Vienne Wave Calfskin، إلى جانب حذاء أسود
بكعب متوسط من الجلد مع مشبك "بانك" من alexander mcqueen
.
واكتملت الإطلالة بأقراط على شكل قلب من HAJAR JEWELRY، في مزيج يعكس نعومة وأناقة لافتة، مع الحفاظ على أسلوبها المميز في اختيار الأزياء.
من جانبه، نشر ولي العهد صورة تجمعه بالطلبة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، وعلّق قائلاً:
> “اليوم
يقطف نخبة من شبان
الأردن وشاباته الواعدين ثمرة ما بذلوه من جهد… مبارك لذويكم ولكم تفوقكم في الثانوية العامة، وأسأل الله
لكم مزيداً من التفوق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية”.