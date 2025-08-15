اول تعليق لـ فهرية افجان بعد انباء انفصالها عن زوجها بوراك اوزجيفيت

وفي التفاصيل، أغلقت التركية فهرية أفجان الباب أمام شائعات انفصالها عن زوجها النجم ، بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أيام من إثارتها الجدل بتغيير اسمها على "".

نشرت فهرية أفجان عبر خاصية "ستوري" في حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة ظهرت فيها إلى جانب زوجها النجم بوراك أوزجفيت أثناء قيادته السيارة، في إشارة واضحة إلى أن علاقتهما ما زالت مستمرة.

وأرفقتها بأغنية House of the Rising Sun للفرقة الموسيقية الأميركية The Animals.

ومن جهته أعاد بوراك أوزجفيت الصورة نفسها، في تأكيدٍ غير مباشرٍ منه على استمرار علاقتهما الزوجية.