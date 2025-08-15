الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما
والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما
A-
A+

والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما

فن

2025-08-15 | 12:46
والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما
العودة الى الأعلى
Aljadeed
والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما

كشفت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية أمل طالب عن تعرض والدها لأزمة صحية، من خلال مشاركتها صورة مؤثرة لهما من المستشفى.

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة الكوميديّة ومُقدّمة البرامج أمل طالب، صورة لوالدها من داخل المستشفى.

وفي الصورة، ظهرت طالب وهي تُمسك بيدّ والدها، وقالت: "حمدلله عالسلامة يابي".

اقرأ ايضا في فن

وفاة التيكتوكر العراقي سيد علي .. ظهر حزينا في آخر فيديو له
12:43

وفاة التيكتوكر العراقي سيد علي .. ظهر حزينا في آخر فيديو له

تُوفي التيكتوكر العراقي الساخر، والمعروف بلقب "سيد علي"، اليوم الجمعة، بعد ساعات من آخر ظهور له أمام متابعيه في مقطع فيديو بدا فيه حزيناً، مما اثار الخبر حالة كبيرة من الحزن بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

12:43

وفاة التيكتوكر العراقي سيد علي .. ظهر حزينا في آخر فيديو له

تُوفي التيكتوكر العراقي الساخر، والمعروف بلقب "سيد علي"، اليوم الجمعة، بعد ساعات من آخر ظهور له أمام متابعيه في مقطع فيديو بدا فيه حزيناً، مما اثار الخبر حالة كبيرة من الحزن بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

اول تعليق لـ فهرية افجان بعد انباء انفصالها عن زوجها بوراك اوزجيفيت
Play
12:41
Play

اول تعليق لـ فهرية افجان بعد انباء انفصالها عن زوجها بوراك اوزجيفيت

خرجت الفنانة التركية فهرية افجان عن صمتها بعد انباء انفصالها عن زوجها الفنان التركي بوراك اوزجيفيت، والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

12:41

اول تعليق لـ فهرية افجان بعد انباء انفصالها عن زوجها بوراك اوزجيفيت

خرجت الفنانة التركية فهرية افجان عن صمتها بعد انباء انفصالها عن زوجها الفنان التركي بوراك اوزجيفيت، والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن
Play
11:52
Play

دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن

تصدر خلال الساعات الماضية خبر تأكيد الثنائي الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لاستقبالهما مولودهما الأول، بعد فترة من التكتم على الخبر رغم انتشار الكثير من الاقاويل حوله.

11:52

دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن

تصدر خلال الساعات الماضية خبر تأكيد الثنائي الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لاستقبالهما مولودهما الأول، بعد فترة من التكتم على الخبر رغم انتشار الكثير من الاقاويل حوله.

اخترنا لك
وفاة التيكتوكر العراقي سيد علي .. ظهر حزينا في آخر فيديو له
12:43
اول تعليق لـ فهرية افجان بعد انباء انفصالها عن زوجها بوراك اوزجيفيت
12:41
دانييلا رحمة و ناصيف زيتون يؤكدان خبر انتظارهما لمولودهما الأول: نحن 3 الآن
11:52
معلومة صادمة عن صحة حياة الفهد تكشف لأول مرة بعد تعرضها لجلطة ودخولها المستشفى
11:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025