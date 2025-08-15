والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما

وفي التفاصيل، نشرت الممثلة الكوميديّة ومُقدّمة البرامج أمل طالب، صورة لوالدها من داخل المستشفى.
وفي الصورة، ظهرت طالب وهي تُمسك بيدّ والدها، وقالت: "حمدلله عالسلامة يابي".
تُوفي التيكتوكر العراقي الساخر، والمعروف بلقب "سيد علي"، اليوم الجمعة، بعد ساعات من آخر ظهور له أمام متابعيه في مقطع فيديو بدا فيه حزيناً، مما اثار الخبر حالة كبيرة من الحزن بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
خرجت الفنانة التركية فهرية افجان عن صمتها بعد انباء انفصالها عن زوجها الفنان التركي بوراك اوزجيفيت، والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
تصدر خلال الساعات الماضية خبر تأكيد الثنائي الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لاستقبالهما مولودهما الأول، بعد فترة من التكتم على الخبر رغم انتشار الكثير من الاقاويل حوله.