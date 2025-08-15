والد امل طالب في المستشفى ولقطة مؤثرة جمعتهما

تُوفي التيكتوكر العراقي الساخر، والمعروف بلقب "سيد علي"، اليوم الجمعة، بعد ساعات من آخر ظهور له أمام متابعيه في مقطع فيديو بدا فيه حزيناً، مما اثار الخبر حالة كبيرة من الحزن بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.



