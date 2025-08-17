الأخبار
اصالة تشعل أجواء بيروت في أولى حفلاتها بعد سنوات من الغياب
A-
A+

اصالة تشعل أجواء بيروت في أولى حفلاتها بعد سنوات من الغياب

فن

2025-08-17 | 04:14
اصالة تشعل أجواء بيروت في أولى حفلاتها بعد سنوات من الغياب
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اصالة تشعل أجواء بيروت في أولى حفلاتها بعد سنوات من الغياب

تصدر خلال الساعات الماضية الحديث عن الحفل الجماهيري الذي احيته الفنانة السورية اصالة في بيروت بعد سنوات طويلة من الغياب.

ولم تخف النجمة السورية سعادتها الكبيرة بالغناء في بيروت بعد غياب سنوات طويلة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام": يا بيروت يا حبيبتي! وكأنّه هالليلة حلم وصرت بحضنك بعد شوق سنين.. هالليلة بحياتي تاريخ.. معك اليوم رح أبدأ بداية جديدة، رح أجدد أحلامي وأعلّي سقف طموحاتي، وأشكر ربي جمعنا معًا.

وافتتحت النجمة أصالة حفلها في بيروت بكلمة ترحيبية مؤثرة، عبرت من خلالها عن سعادتها بالعودة إلى مسارح بيروت بعد غياب طويل، وأكدت بها محبتها للبنان وللجمهور اللبناني، وقالت في كلمتها: "اليوم أنا جاية بيروت أشكرها وأحضنها، وأقول لها يا حلوتي يا إمي يا توأمي، علمتيني وكبرتيني وحليتيني… وأنا مشتاقة لأهلك وأحبابك وأرضك وبحرك وجبلك، والحمد لله اتحقق حلمي.."، ولم تتوقف أصالة طوال الحفل في التعبير عن محبتها وشوقها للجمهور، واختتمت الحفل برسالة أخرى أيضاً كشفت بها عن سعادتها بالحفل وبحبها الكبير للجمهور اللبناني وبيروت.

وفي الحفل، قدّمت أصالة باقة من أشهر أغانيها التي رددها معها الجمهور بحماسة، ولم تخلُ الأمسية من المفاجآت؛ إذ غنّت باللهجة اللبنانية وأدت أغنية "اشتقنا كتير يا حبايب" للفنان زكي ناصيف، كما أهدت الجمهور مقطعًا من أغنية الفنان الراحل فهد بلان "واشرح لها"، وخصّت الموسيقار زياد الرحباني بتحية تكريم على المسرح.

ابراهيم تاتلس يقاضي ابنته ديلان تشيتاك بسبب ريموت التلفزيون
08:15

ابراهيم تاتلس يقاضي ابنته ديلان تشيتاك بسبب ريموت التلفزيون

أثارت قضية الفنان المخضرم إبراهيم تاتليس وابنته المغنية ديلان تشيتاك، ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي، إثر حادثة وقعت العام الماضي في مدينة بودروم.

08:15

ابراهيم تاتلس يقاضي ابنته ديلان تشيتاك بسبب ريموت التلفزيون

أثارت قضية الفنان المخضرم إبراهيم تاتليس وابنته المغنية ديلان تشيتاك، ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي، إثر حادثة وقعت العام الماضي في مدينة بودروم.

شام الذهبي تدعم والدتها اصالة خلال حفلها الاول بعد غياب في بيروت
Play
08:09
Play

شام الذهبي تدعم والدتها اصالة خلال حفلها الاول بعد غياب في بيروت

وثّقت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، لحظات مؤثرة من حفل والدتها الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إنستغرام" ظهرت فيه بجانب والدتها.

08:09

شام الذهبي تدعم والدتها اصالة خلال حفلها الاول بعد غياب في بيروت

وثّقت شام الذهبي، ابنة النجمة أصالة، لحظات مؤثرة من حفل والدتها الأخير في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إنستغرام" ظهرت فيه بجانب والدتها.

وفاة الفنان المصري تيمور تيمور غرقاً
06:11

وفاة الفنان المصري تيمور تيمور غرقاً

أعلن نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي، وفاة الممثل ومدير التصوير الشاب تيمور تيمور.

06:11

وفاة الفنان المصري تيمور تيمور غرقاً

أعلن نقيب الفنانين المصريين أشرف زكي، وفاة الممثل ومدير التصوير الشاب تيمور تيمور.

ابراهيم تاتلس يقاضي ابنته ديلان تشيتاك بسبب ريموت التلفزيون
08:15
شام الذهبي تدعم والدتها اصالة خلال حفلها الاول بعد غياب في بيروت
08:09
وفاة الفنان المصري تيمور تيمور غرقاً
06:11
أحمد السقا ويسرا وغيرهما يودعون تيمور تيمور بكلمات مؤثرة
06:05

