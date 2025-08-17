اصالة تشعل أجواء بيروت في أولى حفلاتها بعد سنوات من الغياب

ولم تخف السورية سعادتها الكبيرة بالغناء في بعد غياب سنوات طويلة، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي في منصة " ": يا بيروت يا حبيبتي! وكأنّه هالليلة حلم وصرت بحضنك بعد شوق سنين.. هالليلة بحياتي تاريخ.. معك رح أبدأ بداية ، رح أجدد أحلامي وأعلّي سقف طموحاتي، وأشكر ربي جمعنا معًا.

وافتتحت النجمة حفلها في بيروت بكلمة ترحيبية مؤثرة، عبرت من خلالها عن سعادتها بالعودة إلى مسارح بيروت بعد غياب طويل، وأكدت بها محبتها للبنان وللجمهور اللبناني، وقالت في كلمتها: "اليوم أنا جاية بيروت أشكرها وأحضنها، وأقول لها يا حلوتي يا إمي يا توأمي، علمتيني وكبرتيني وحليتيني… وأنا مشتاقة لأهلك وأحبابك وأرضك وبحرك وجبلك، والحمد لله اتحقق حلمي.."، ولم تتوقف أصالة طوال الحفل في التعبير عن محبتها وشوقها للجمهور، واختتمت الحفل برسالة أخرى أيضاً كشفت بها عن سعادتها بالحفل وبحبها الكبير للجمهور اللبناني وبيروت.

وفي الحفل، قدّمت أصالة باقة من أشهر أغانيها التي رددها معها الجمهور بحماسة، ولم تخلُ الأمسية من المفاجآت؛ إذ غنّت باللهجة اللبنانية وأدت أغنية "اشتقنا كتير يا حبايب" للفنان زكي ناصيف، كما أهدت الجمهور مقطعًا من أغنية الفنان الراحل "واشرح لها"، وخصّت الموسيقار زياد الرحباني بتحية تكريم على المسرح.